En este artículo te explicamos qué es un vínculo bonding y cómo se genera este tipo de vínculo a causa de un trauma

Te has preguntado por qué algunas personas permanecen durante años en relaciones que les causan dolor? ¿Por qué resulta tan difícil alejarse de alguien que alterna momentos de afecto con episodios de maltrato? La respuesta puede encontrarse en lo que los especialistas llaman trauma bonding o vínculo traumático. Es una conexión emocional intensa que se forma a través de ciclos repetidos de abuso, reconciliación y dependencia emocional.

Reconocer cómo se desarrolla este vínculo puede ser el primer paso para recuperar la libertad interior, fortalecer la autoestima y construir relaciones más sanas.

Cómo se genera un vínculo

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Omar Rueda, especialista en traumas y autor del libro Los Narcisistas que Nos Rodean, explicó que "cuando nacemos nos vinculamos automáticamente, mediante la segregación de oxitocina, con la persona que nos cuida, nos unimos a esa persona por mecanismos de supervivencia".

Nuestros padres, quienes son nuestros principales cuidadores, son quienes nos dan de comer, nos dan cariño y nos cuidan salvándonos de la muerte, por lo tanto ese vínculo no solamente es de amor sino también necesario para sobrevivir.

El trauma bonding o vínculo traumático

El vínculo traumático o trauma bonding, es una conexión emocional que se convierte en apego emocional, desarrollándose cuando la persona recibe de forma intermitente afecto, atención o validación mezclados con comportamientos dañinos, manipuladores o abusivos.

Las etapas del vínculo traumático

1 Idealización: "por fin encontré a la persona correcta"

¿Qué ocurre?

La relación comienza de manera intensa:

Exceso de atención.

Halagos constantes.

Sensación de conexión extraordinaria.

Promesas de futuro aceleradas.

La persona siente que ha encontrado a alguien único y especial. Cuando la relación va a prisa, hay mayor dificultad para encontrar las señales de alerta. Sin embargo, cuando una relación es sana, va creciendo de manera gradual, sin presión alguna.

2 Construcción de la dependencia emocional

¿Qué ocurre?

Poco a poco la persona empieza a:

Priorizar la relación sobre otras áreas de su vida.

Alejarse de familiares y amigos.

Buscar constantemente aprobación.

Depositar su bienestar emocional en la pareja.

Señales de alerta

Miedo excesivo al rechazo.

Necesidad constante de validación.

Sensación de que no se puede ser feliz sin la otra persona.

3 Aparece la manipulación y el maltrato

El abuso no aparece de manera abrupta, por lo que se va generando poco a poco, comenzando con conductas dañinas tales como:

Críticas frecuentes.

Humillaciones.

Celos excesivos.

Control.

Chantaje emocional.

La víctima suele minimizar estos comportamientos porque recuerda la etapa inicial de idealización.

4 Confusión y justificación

La persona comienza a cuestionar ciertos aspectos de su propia vida, como:

"¿Será mi culpa?"

"Quizá exagero."

"Está pasando por un mal momento."

"En el fondo me quiere."

Aquí suele deteriorarse la autoestima.

5 Reconciliación y esperanza

¿Qué ocurre?

Después del conflicto llegan:

Disculpas.

Promesas de cambio.

Muestras intensas de cariño.

Gestos románticos.

La persona recupera la esperanza de que la relación vuelva a ser como al principio. Sin embargo, en esta fase al haber una recompensa emocional se fortalece el apego, aún cuando es intermitente, provocando que sea más difícil romper el ciclo.

6 Repetición del ciclo

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¿Qué ocurre?

Tras un periodo de calma:

Regresan las conductas dañinas.

Se repiten los conflictos.

Vuelve la reconciliación.

Cada ciclo fortalece el vínculo traumático.

Consecuencias

Ansiedad.

Inseguridad.

Dependencia emocional.

Dificultad para tomar decisiones.

7 Dificultad para salir de la relación

¿Qué ocurre?

Aunque la persona reconoce el daño, siente:

Culpa por alejarse.

Miedo a la soledad.

Esperanza de cambio.

Sensación de no poder vivir sin la otra persona.

No se permanece por debilidad, sino porque el vínculo emocional se ha fortalecido mediante mecanismos psicológicos complejos.