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León XIV explica por qué no modificar la liturgia por iniciativa propia

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Antoine Mekary | ALETEIA

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I.Media - publicado el 27/05/26
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Durante la audiencia general, León XIV habló sobre la liturgia como una "fuerza motriz de la evangelización"

La liturgia siempre ha sido un "motor de evangelización" porque "se ha encarnado en las formas culturales de cada época", declaró León XIV durante la audiencia general del 27 de mayo de 2026. Si bien abogó por la continuación de la renovación litúrgica derivada del Concilio Vaticano II, reiteró la imposibilidad de que "alguien añada, sustraiga o modifique nada en materia litúrgica por iniciativa propia".

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Tags:
concilio vaticano iiliturgiapapa leon xiv
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