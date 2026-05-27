Las “leonas” que acompañan a niños solos en los hospitales

Una película de Cotelo visibiliza y promueve el voluntariado con menores sin familia hospitalizados

Un agradecimiento a todos los voluntarios que acompañan a menores sin familia en los hospitales y una llamada a propiciar el cariño gratuito a niños enfermos que están solos: en esto se ha convertido la película Leonas de Juan Manuel Cotelo.

El documental se estrenó en marzo de 2026 en el Festival de Cine de Málaga y ahora está en cartel en cines de 8 ciudades españolas y pendiente de estrenarse en varias de Sudamérica.

La productora de Leonas, Infinito más uno, destaca a Aleteia que está recibiendo mensajes de personas que se han animado a acompañar a alguno de los 50 mil niños que se encuentran hoy bajo el sistema de protección de la infancia en España.

La película muestra nueve historias de personas que decidieron pasar a la acción en lugar de quejarse por la soledad de los niños enfermos sin familia.

Dos mil niños acompañados

Entre ellas destaca la de Majo Jimeno, una madre que tras encontrarse a un niño menor de dos años solo en un hospital, inició Mamás en Acción.

Esta ONG ha acompañado en 12 años a dos mil niños en 55 hospitales de España e invita a quien sepa dar cariño gratuitamente a unirse a calmar, achuchar, dar tiempo y cariño a los pies de una cama de hospital.

Jimeno asegura que el cariño que reciben esos niños “hace que se recuperen antes”, evita el desarrollo de patrones agresivos y facilita el trabajo del personal médico.

Además, añade, los voluntarios reciben más de lo que dan, e incluso algunos acaban acogiendo a menores en su casa, temporalmente o de manera permanente.

Decálogo de humanización pediátrica

Infinito +1

A partir de su experiencia de acompañamiento, Mamás en acción promueve un decálogo de humanización pediátrica con estos puntos:

1 . Tan importante es curar como cuidar

2 . El amor contribuye positivamente en la recuperación de los niños

3 . No es solo un niño, es un niño solo

4 . La humanización pediátrica no existe si un menor está solo

5 . Alianza entre profesionales sanitarios y voluntarios

6 . Cariñoterapia

7 . La cariñoterapia es esencial

8 . El amor, el impacto más importante

9 . Donde no hay madre, hay desmadre

10 . Mamás en acción, agente de humanización pediátrica

La lección de las leonas

El documental da visibilidad a este servicio silencioso que con amor convierte la peor de las tragedias en la historia más feliz.

Y debe su título a un instinto natural: “Cuando muere una leona y sus cachorros no se pueden amamantar, acuden las demás leonas de la manada y lo hacen”.