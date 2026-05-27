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España, país frecuentemente visitado por Juan Pablo II y Benedicto XVI

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AFP

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I.Media - publicado el 27/05/26
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A pocos días de que España viva un viaje papal después de casi 15 años, este es un resumen de las numerosas veces que un pontífice a visitado a la Iglesia española

La visita del Papa León XIV a España, del 6 al 12 de junio de 2026, será la primera de un pontífice al país en casi 15 años, ya que el Papa Francisco nunca lo visitó. Sin embargo, esta nación, profundamente arraigada en el catolicismo, ha sido visitada cinco veces por Juan Pablo II y tres veces por Benedicto XVI.

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Tags:
papaviaje apostólico
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