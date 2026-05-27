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El presidente Pedro Sánchez fue recibido en el Vaticano

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SANCHEZ SPAIN

PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

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I.Media - publicado el 27/05/26
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A solo nueve días del viaje apostólico del Papa a España, el presidente del Gobierno español se reunió esta mañana con León XIV antes de la audiencia general.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, fue recibido por el papa León XIV el 27 de mayo de 2026 en el Vaticano. Este encuentro tuvo lugar nueve días antes de la llegada del Papa a Madrid para una gira que lo llevará posteriormente a Barcelona y las Islas Canarias. El viaje del pontífice se prepara en un contexto de tensas relaciones entre la Iglesia local y el gobierno, dominado por la izquierda laica.

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Tags:
papa leon xivsanta sedeviaje apostólico
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