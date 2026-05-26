(VIDEO) ¿Gandalf en una encíclica? León XIV sorprendió al citar El Señor de los Anillos

En la encíclica “Magnifica humanitas”, Papa León XIV utilizó una frase de Gandalf para hablar sobre dignidad humana, inteligencia artificial y esperanza frente al mal.

En su primera encíclica, Magnifica humanitas, Papa León XIV sorprendió al mundo al recurrir a una frase de Gandalf, el famoso personaje de J. R. R. Tolkien en El Señor de los Anillos. Lejos de ser una simple curiosidad cultural, la cita aparece en uno de los puntos del documento: el llamado a resistir la deshumanización y defender la dignidad humana en tiempos de Inteligencia Artificial y crisis ética.