Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Curiosidades
Viajes
Cultura e Historia
Desde Roma
separateurCreated with Sketch.

(VIDEO) ¿Gandalf en una encíclica? León XIV sorprendió al citar El Señor de los Anillos

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Guillermo Arévalo - publicado el 26/05/26
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
En la encíclica “Magnifica humanitas”, Papa León XIV utilizó una frase de Gandalf para hablar sobre dignidad humana, inteligencia artificial y esperanza frente al mal.

En su primera encíclica, Magnifica humanitas, Papa León XIV sorprendió al mundo al recurrir a una frase de Gandalf, el famoso personaje de J. R. R. Tolkien en El Señor de los Anillos. Lejos de ser una simple curiosidad cultural, la cita aparece en uno de los puntos del documento: el llamado a resistir la deshumanización y defender la dignidad humana en tiempos de Inteligencia Artificial y crisis ética.

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
enciclicapapa leon xivtolkienvideo
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día