Obispos piden oraciones y solidaridad con los afectados por el ébola

La Iglesia está ofreciendo asistencia y formación para detener la epidemia

Obispos de África han pedido oraciones por el personal sanitario y por todos los afectados por el brote de ébola con epicentro en la República Democrática del Congo (RDC) declarado emergencia de salud pública internacional por la OMS.

La conferencia episcopal de Uganda invitó a “permanecer calmados, en oración unidos y llenos de esperanza”, en un comunicado publicado el 20 de mayo de 2026.

Siguiendo las indicaciones del gobierno para evitar contagios, la Iglesia pospuso la celebración del Día de los Mártires, que reúne cada 3 de junio a miles de peregrinos en el Santuario de los Mártires de Namugongo.

También la conferencia episcopal de Malawi pidió que la fiesta de los Mártires de Uganda se celebre de una manera más local, e invitó a la oración y la solidaridad.

En todo el mundo la fuerza espiritual se une a los esfuerzos conjuntos de autoridades y organizaciones para contener la epidemia.

Sin vacuna ni tratamiento

El 17º brote de ébola (el peor causó más de 10 mil muertes entre los años 2014 y 2016), está causado por una cepa llamada Bundibugyo para la que todavía no hay vacunas ni tratamientos específicos.

La enfermedad afecta especialmente a una región marcada por la violencia, con miles de desplazados, calor y precariedad de los sistemas sanitarios.

La falta de higiene y de formación en gran parte de la población también facilita la propagación del virus, según el misionero en el noreste de la RDC Francisco Ostos.

“Hay muchas más personas que habrán muerto o que están infectadas de las que oficialmente se tienen datos”, declaró el sacerdote a Obras Misionales Pontificias.

“Muchos piensan que lo que tienen no es ébola, sino una meningitis o una malaria o unas tifoideas -explicó el sacerdote- y cuando hay un contagiado o un muerto no respetan el aislamiento y eso es un foco de contagio increíble”.

A esta confusión contribuye la similitud de los primeros síntomas: fiebre alta repentina, dolor de cabeza, de articulaciones y de garganta y debilidad general.

Los afectados por esta grave enfermedad vírica pueden desarrollar diarrea, vómitos, y deshidratación, así como insuficiencia renal, cardíaca, muscular o cerebral, y en algunos casos hemorragias.

Formación, asistencia, prevención

P. Francisco Ostos, misionero en República Democrática del Congo Obras Misionales Pontificias

Ostos destaca que en su diócesis, Mahagi-Nioka, la Iglesia ofrece asistencia en 5 hospitales y muchas maternidades y ambulatorios, y formación en los mismos centros de salud, así como en iglesias, escuelas y a través de una radio diocesana.

En distintas lenguas se invita a la prevención, con medidas como hervir el agua y los alimentos, lavarse las manos regularmente, evitar reuniones multitudinarias, mantener las distancias y aislar a los contagiados.