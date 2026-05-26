El joven francés que subió una cruz de 35 kg a la montaña

Después de que se destrozara una cruz de cima en los Pirineos, un joven de 18 años decidió sustituirla él mismo. Primero edificó una nueva y luego escalo

Con solo 18 años, Maël Le Lagadec podría haber hecho fácilmente lo que la mayoría de la gente hace en Internet ante un acto de vandalismo: expresar su indignación, sacudir la cabeza y pasar página. En cambio, subió una cruz de madera de 35 kilos a uno de los picos más altos de los Pirineos. El joven aprendiz de paisajista francés llamó recientemente la atención tras reponer la cruz de la cima del Aneto —una montaña de los Pirineos españoles que se eleva a más de 3.300 metros sobre el nivel del mar— después de que la original fuera destruida deliberadamente semanas antes.

"Me dije a mí mismo que, en lugar de limitarme a enfadarme como todo el mundo en las redes sociales, iba a actuar", explicó Maël a Aleteia Francia. Y así lo hizo: de forma física, práctica y, literalmente, cuesta arriba.

Una cruz de esperanza

Mael Le Lagadec

Al enterarse de que la cruz metálica de la cima había sido cortada con una amoladora eléctrica y arrojada a un barranco, Maël decidió construir él mismo una nueva. Utilizando madera de nogal oscuro, construyó una cruz de más de un metro de altura y un peso aproximado de 35 kilos, antes de partir hacia la cima cargando no solo con la cruz, sino también con casi 50 kilos de material de escalada.

Le acompañaba un amigo con muy poca experiencia en alpinismo. Sin embargo, a pesar de las condiciones brutales, Maël insistió en llevar la cruz él mismo durante todo el ascenso, explicando más tarde que no quería arriesgarse a agotar a su compañero.

Cuesta arriba

Mael Le Lagadec

La ascensión duró unas 15 agotadoras horas entre nieve, niebla, temperaturas bajo cero y terreno escarpado. Según se informa, a lo largo de la ruta, espectadores atónitos se detuvieron a mirar cómo el adolescente arrastraba con firmeza la enorme cruz de madera cuesta arriba por la ladera de la montaña.

Al enterarse de que la cruz metálica de la cima había sido cortada con una amoladora eléctrica y arrojada a un barranco, Maël decidió construir él mismo una nueva. Utilizando madera de nogal oscuro, construyó una cruz de más de un metro de altura y un peso aproximado de 35 kilos, antes de partir hacia la cima cargando no solo con la cruz, sino también con casi 50 kilos de material de escalada.

Le acompañaba un amigo con muy poca experiencia en alpinismo. Sin embargo, a pesar de las condiciones brutales, Maël insistió en llevar la cruz él mismo durante todo el ascenso, explicando más tarde que no quería arriesgarse a agotar a su compañero.

La ascensión duró unas 15 agotadoras horas entre nieve, niebla, temperaturas bajo cero y terreno escarpado. Según se informa, a lo largo de la ruta, espectadores atónitos se detuvieron a mirar cómo el adolescente arrastraba con firmeza la enorme cruz de madera cuesta arriba por la ladera de la montaña.

"Mentalmente, nunca me rendí"

Mael Le Lagadec

En un momento dado, Maël recordó haber pensado en Cristo cargando con la cruz hacia el Calvario mientras el agotamiento se apoderaba de él. Sin embargo, a pesar del intenso dolor en los hombros y la zona lumbar, se negó a abandonar el ascenso.

"Mentalmente, nunca me rendí", afirmó. "Tenía muchas ganas de llegar hasta arriba".

Lo que también resulta llamativo de la historia es que Maël no se presenta a sí mismo como alguien especialmente dramático o engreído. Criado en una familia católica, aunque no especialmente practicante, se limitó a hablar de las cruces de montaña como símbolos importantes que pertenecen tanto a los creyentes como a los propios alpinistas.

"Para los creyentes, una cruz protege el valle", explicó. "Para los escaladores, también es un punto de referencia. Necesitamos verla mientras escalamos porque representa la meta que nos hemos fijado".

Esa idea puede explicar en parte por qué la historia ha tenido tanta repercusión más allá de Francia. Incluso para las personas que no son religiosas, hay algo particularmente conmovedor en un joven que elige la restauración en lugar del cinismo, el esfuerzo en lugar de la crítica y el simbolismo en lugar de la destrucción. Y quizá por eso la ascensión de Maël parece más grandiosa que la propia montaña.

Es importante destacar que Maël también se muestra sorprendentemente tranquilo ante la posibilidad de que la nueva cruz pueda volver a ser objeto de vandalismo algún día. Si eso ocurre, dio a entender con toda sencillez que simplemente habrá que subir otra a la montaña.