Cinco santos para hacer crecer la fe, paso a paso

El camino de la fe no se recorre en soledad. La Iglesia nos ofrece compañeros de viaje: los santos. Sus vidas, sus luchas y sus consejos pueden ayudarnos

La Iglesia nos ofrece compañeros de viaje en el camino de la fe: los santos. Sus vidas, sus luchas y sus consejos pueden ayudarnos de manera muy concreta a avanzar en nuestra relación con Dios. He aquí cinco figuras espirituales que nos ayudan a progresar, de forma sencilla y profunda, en la vida interior.

1 SANTA MARGARITA MARÍA ALACOQUE: ACERCARSE AL CORAZÓN DE JESÚS

Santa Margarita María Alacoque. Public domain

Santa Margarita María Alacoque, religiosa del monasterio de la Visitación en Paray-le-Monial en el siglo XVII, recibió varias apariciones de Cristo. Él le confió una misión: dar a conocer al mundo la devoción a su Sagrado Corazón, signo de su amor misericordioso por los hombres.

Adoptar esta devoción permite acercarse a Cristo y entrar en una primera intimidad con Él. Honrar el Sagrado Corazón es contemplar su amor por las almas, su misericordia hacia los pecadores y su compasión por todos los que sufren.

Según las palabras de la santa:

"Debéis uniros, en todo lo que hagáis, al Sagrado Corazón de Nuestro Señor Jesucristo; decir en cada una de vuestras acciones: 'Dios mío, voy a hacer o sufrir esto en el Sagrado Corazón de tu Divino Hijo'. Y procurad sobre todo conservar la paz del corazón". (Vida y Obras, tomo 2, Santa Margarita María Alacoque)

En la práctica, para entrar en esta devoción, se puede rezar cada día una oración al Sagrado Corazón, como las letanías o un acto de consagración. También se pueden ofrecer las alegrías, los trabajos y las penas al Sagrado Corazón, en unión con todas las misas celebradas en el mundo, con el deseo de acelerar el reino del Corazón de Jesús.

2 BRIGIDA DE SUECIA: AMAR A CRISTO EN SU PASIÓN

Sainte Catherine de Suède 1322-1381) avec sa mère sainte Brigitte de Suède, gravure XIXe siècle. LEEMAGE VIA AFP

Una segunda santa que le sirvió de inspiración en su camino de fe fue Santa Brígida de Suecia. Nacida en 1303 en el seno de una familia real, recibió gracias místicas desde muy joven. A los 11 años, se le apareció Nuestro Señor, cubierto de sangre y llagas. Profundamente conmovida, le preguntó: "Oh, Jesús, ¿quién te ha hecho tanto daño?". Él le respondió: "Son aquellos que me rechazan y desprecian mi amor". A partir de entonces, Brígida, aún niña, busca por todos los medios consolarlo.

A los 13 años se casó con un príncipe con el que tuvo ocho hijos. Poco después de la muerte de su marido, recibió revelaciones de Cristo, centradas especialmente en su Pasión.

Entre las devociones que se le atribuyen se encuentran las "Quince Oraciones de Santa Brígida", que deben recitarse durante un año, así como los "Siete Padrenuestros", que deben recitarse durante doce años, en memoria de la Preciosa Sangre derramada por Cristo durante su Pasión. Estas oraciones van acompañadas de promesas de Cristo, como la liberación del Purgatorio de las almas de nuestros familiares o incluso el hecho de conocer la fecha de nuestra muerte un mes antes.

En la práctica, se puede adoptar la primera oración durante un año o, para los más valientes, la segunda oración durante doce años. Permiten recordar cada día los sufrimientos soportados por Jesús, crecer en la compasión y el amor hacia Él, y fortalecerse contra las tentaciones al unirse más profundamente a su Pasión.

3 TERESA DE LISIEUX: AMor EN LAS PEQUEÑAS ACCIONES

© Office Central de Lisieux

Santa Teresa de Lisieux, carmelita en Lisieux a finales del siglo XIX, nunca salió de su convento y no destacó por ningún hecho notable en vida. Sin embargo, alcanzó tal grado de amor, de entrega a la voluntad de Dios y de santidad que el papa San Pío X la calificó como "la santa más grande de los tiempos modernos".

Ella nos da al menos dos lecciones esenciales para avanzar en nuestra vida de fe. La primera es accesible a todos: no es la grandeza o el esplendor de nuestras acciones lo que cuenta para Dios, sino el amor con el que las realizamos. Como ella decía, recoger una aguja por amor puede tener más valor a los ojos de Dios que las obras más grandes realizadas sin caridad.

Esta intuición lleva a Teresa a un descubrimiento aún más profundo: el de su vocación al amor. El 9 de junio de 1895, en la fiesta de la Santísima Trinidad, se ofrece a Dios como "víctima de holocausto al Amor misericordioso", con el deseo de vivir en un acto de amor perfecto. Entonces comprende que su vocación consiste en abandonarse totalmente al amor de Dios. En este amor, descubre que puede abarcarlo todo:

"Comprendí que el amor abarcaba todas las vocaciones, que el amor lo era todo, que abarcaba todos los tiempos y todos los lugares… en una palabra, que es eterno" (Manuscrito C).

Concretamente, para convertirnos en una "alma pequeña" siguiendo a la Pequeña Teresa, se trata de beber del amor de Dios para realizar todas nuestras acciones, incluso las más cotidianas, y ofrecerlas con un corazón sencillo, con el único deseo de complacer a Dios.

4 SAN MAXIMILIANO KOLBE: ENCOMENDARLO TODO A MARÍA

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San Maximiliano Kolbe nació el 8 de enero de 1894 en el seno de una familia católica ferviente en Polonia. Muy joven, ingresó en la Orden de los Franciscanos Conventuales y comenzó su noviciado en 1910. Ordenado sacerdote el 28 de abril de 1918 en Roma, pronto desarrolló un inmenso apostolado mariano. Fundó, entre otras cosas, la Milicia de la Inmaculada en 1917, la revista El Caballero de la Inmaculada en 1922 y, posteriormente, la Ciudad de la Inmaculada en 1927, que pronto reunió a varios cientos de religiosos. Como misionero en Japón, también estableció allí una comunidad floreciente.

De regreso a Polonia, fue detenido por los nazis debido a su actividad religiosa. Deportado a Auschwitz, ofreció allí su vida en 1941 al ocupar el lugar de un padre de familia condenado a morir de hambre. Murió el 14 de agosto, víspera de la fiesta de la Asunción.

Es conocido sobre todo por esta muerte heroica, pero a veces se conoce menos la fuente de esta caridad extraordinaria. Toda su vida se basa en una entrega total a Dios a través de la Virgen María. De niño, recibe una gracia memorable: la Virgen le ofrece dos coronas, una blanca (la pureza) y otra roja (el martirio), y él acepta ambas. A partir de entonces, le confía todo: su vida espiritual, su sacerdocio, su apostolado e incluso su muerte.

En la práctica, siguiendo su ejemplo, podemos realizar cada día un acto de consagración a la Virgen María, preferiblemente por la mañana, para encomendarle todo nuestro día y dejar que actúe libremente en nuestra vida. Es un camino sencillo y poderoso para aprender a ponerlo todo en manos de Dios.

5 BEATA CONCHITA: DEJAR QUE EL ESPÍRITU SANTO ANIME

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Conchita Cabrera de Armida nació en 1862 en México, en el seno de una familia católica de doce hijos. A los trece años se comprometió y se casó nueve años más tarde. De esta unión nacieron nueve hijos. Tras la muerte de su marido, Conchita recibió la gracia insigne de la Encarnación mística. Jesús le reveló entonces que "la gracia de encarnarme es una unión mística muy grande y muy elevada, la más grande que pueda existir" (Diario espiritual, 25 de marzo de 1906).

Aparte de esta gracia excepcional, el mensaje que Jesús le da a Conchita nos concierne a todos. Cada uno está llamado a dejar que el Espíritu Santo actúe en él, tal y como actuó libremente en Cristo, nuestro modelo. En otras palabras, se trata de dejar que anime sus sentidos, su voluntad, sus pensamientos, sus palabras y sus acciones. Como ella escribe:

"Amar con el Espíritu Santo es la gracia de las gracias, la fusión de los carismas divinos, es el cielo mismo puesto a disposición de la pobre criatura" (Diario espiritual, 17 de abril de 1913).