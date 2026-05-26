5 claves para entender lo que el Papa le dice al mundo sobre la IA

"Magnifica Humanitas" es el primer gran documento papal sobre la IA. No es un tratado técnico: es una advertencia, una brújula y una llamada a construir un mundo más humano

El 15 de mayo 2026, en el aniversario de la histórica Rerum Novarum de León XII —el documento que dio origen a la Doctrina Social de la Iglesia—, el Papa león XIV firmó su primera encíclica la cual, presentó hoy 25 de mayo. La “magnífica humanidad”. Ese ser humano que Dios creó y que hoy, en plena revolución digital, corre el riesgo de perderse en sí mismo.

El documento —con 54 páginas, cinco capítulos y 254 números— tiene un mensaje central sorprendentemente claro. Te presentamos 5 claves para no perderse en él.

1 No es una encíclica contra la Inteligencia Artificial

Hay que decirlo desde el principio: León XIV no condena la IA. Lo que hace es mucho más exigente. Pide que la pongamos en el sitio que le corresponde. El Papa aclara desde el principio que no pretende ofrecer “un tratado sobre la inteligencia artificial”, sino algo más urgente: criterios para discernir.

Porque la IA insiste, “no es neutral, toma el rostro de quien la concibe, la financia, la regula, la utiliza”. La advertencia de fondo es antropológica: cuando la eficiencia se convierte en medida de todo, el ser humano es tentado a verse como un “proyecto que debe optimizarse más que como una criatura llamada a la relación y a la comunión”.

2 La gran pregunta que estructura el documento

León XIV ancla toda la encíclica en dos imágenes bíblicas. La Torre de Babel: un proyecto de poder sin Dios, construido sobre la uniformidad y la autosuficiencia, que termina finalmente en dispersión.

Y la reconstrucción de los muros de Jerusalén narrada en Nehemías: un pueblo que ora, planifica y trabaja en conjunto “pieza por pieza”, asumiendo cada uno su responsabilidad.

La pregunta que el Papa lanza al mundo de la tecnología es: “¿Qué estamos construyendo?” Y su respuesta tiene consecuencias prácticas: evitar el “síndrome de Babel” —la idolatría del lucro, la uniformidad digital, la reducción de la persona a datos— y elegir en cambio el "camino de Nehemías", donde la diversidad se convierte en recurso y el diálogo en terreno común.

3 La fragilidad no es un error del sistema

Una de las apuestas más valientes de la encíclica es su defensa de la limitación humana frente al sueño “transhumanista”. Donde el mundo tecnológico ve defectos —la enfermedad, el envejecimiento, el fracaso—, el Papa ve el espacio donde el ser humano “madura y se abre a la relación”.

“El ser humano no florece a pesar del límite, sino a menudo a través del límite”, escribe el Papa León XIV. Y cita además a Viktor Frankl para mostrar que incluso en el horror extremo de los campos de exterminio, algo de humanidad siguió brillando. La conclusión es teológica y política al mismo tiempo: quienes proponen una “salvación puramente técnica” no saben lo que proponen. El verdadero “más que humano” no viene de la biotecnología sino de la gracia de Dios, que eleva a la persona sin destruirla.

4 Detrás de cada pantalla hay cuerpos explotados

El Papa no esquiva la denuncia en su documento. Dedica palabras fuertes a lo que llama “nueva esclavitudes” de la economía digital: millones de personas —en su mayoría mujeres jóvenes— que entrenan modelos de IA moderando contenidos brutales a cambio de salarios mínimos; niños que extraen minerales en condiciones peligrosas para fabricar los dispositivos que el mundo consume; redes criminales que usan plataformas digitales para la trata de personas.

“Si una tecnología promete emancipación, pero produce nuevas formas de subordinación global, contradice el principio fundamental de la dignidad de la persona”. El Papa da un paso más: pide perdón por la complicidad histórica de la Iglesia con la esclavitud, y convierte ese reconocimiento en llamada de vigilancia permanente. Porque la historia, advierte, puede repetirse, aunque con nuevas formas.

5 "Desarmar" la IA: la propuesta más original del documento

La palabra que el Papa León XIV introduce y que puede convertirse en concepto de referencia es “desarmar”. “Desarmar la IA significa sustraerla a la lógica de la competencia armamentística” y devolverla a su función genuina: servir a la persona. No solo regularla, sino hacerla “habitable, restableciendo en ella la pluralidad de las culturas humanas y de las formas de vida”.

El Papa hace un “vehemente llamamiento” a los desarrolladores de sistemas de IA, recordándoles que su trabajo “puede ser, en cierto modo, una forma humana de participación en el acto divino de la creación”. Y por tanto, que cada elección de diseño expresa una visión de la humanidad. La responsabilidad no es sólo técnica, es espiritual.

Construir la civilización del amor

Para terminar, el Papa cita a J.R.R. Tolkien (autor de El Señor de los Anillos) por boca de sus personajes: “No nos atañe dominar todas las mareas del mundo, sino hacer lo que está en nuestras manos, por el bien de los días que nos tocó vivir”.

La civilización del amor no nace de gestos épicos. Nace, ladrillo a ladrillo, de fidelidades pequeñas y tenaces, como la reconstrucción de los muros de Jerusalén.