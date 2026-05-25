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Tolkien, Marie Curie, Platón… las figuras mencionadas por León XIV en Magnifica Humanitas

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referencias en magnifica humanitas, encíclica del Papa León XIV

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I.Media - publicado el 25/05/26
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En Magnifica Humanitas hay 224 referencias, entre las cuales aparecen figuras que podrías resultar inesperadas: J.R.R Tolkien, Viktor Frankl, Maria Montessori...

Tolkien, Marie Curie, Viktor Frankl, Platón, Guernica, La lista de Schindler y Maria Montessori… En su encíclica Magnifica Humanitas, León XIV hace referencia a figuras y obras a veces inesperadas en un papa. I.MEDIA analiza las 224 referencias dispersas a lo largo del documento, muchas de ellas procedentes de papas, pero también del mundo angloparlante.

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Tags:
documentoenciclicapapa leon xiv
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