¿Qué es exactamente la liturgia de la Iglesia católica?

El centro de la vida eclesial es la liturgia, porque toda la Iglesia concentra sus energías en adorar a Dios, sobre todo, a través de la santísima Eucaristía.

La liturgia es la columna vertebral de la Iglesia porque el mismo Jesús está presente en ella. Sin embargo, es necesario entender de qué se trata, aunque el centro es la santísima Eucaristía,, va más allá.

El origen de la liturgia

Como muchos términos, el vocablo "liturgia" ya se usaba antes de Cristo. La Enciclopedia Católica menciona que "leitourgia es una palabra compuesta griega que significa originariamente un deber público, un servicio al estado emprendido por un ciudadano".

Pero en cuanto mudó al uso cristiano, la Enciclopedia agrega a lo que se refiere ahora:

[Liturgia] significa todo el complejo de servicios oficiales, todos los ritos, ceremonias, oraciones y sacramentos de la Iglesia.

Y el Catecismo de la Iglesia católica, además del sentido público, añade que el Pueblo de Dios toma parte de ese servicio, con Cristo al frente de ella:

La palabra "Liturgia" significa originariamente "obra o quehacer público", "servicio de parte de y en favor del pueblo". En la tradición cristiana quiere significar que el Pueblo de Dios toma parte en "la obra de Dios" (cf. Jn 17,4). Por la liturgia, Cristo, nuestro Redentor y Sumo Sacerdote, continúa en su Iglesia, con ella y por ella, la obra de nuestra redención (CEC 1069).

Sacramentos, oraciones, Eucaristía

Ahora bien, dentro de la Liturgia encontramos, en primer lugar, los sacramentos, de manera especial la sagrada Eucaristía:

Está presente con su fuerza en los Sacramentos, de modo que, cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Está presente en su palabra, pues cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura, es El quien habla. Está presente, por último, cuando la Iglesia suplica y canta salmos, el mismo que prometió: "Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy Yo en medio de ellos" (Mt., 18,20) (SC 7).

Pero también encontramos la oración oficial de la Iglesia: la Liturgia de las Horas. Por eso, no se toman en cuentas las devociones privadas, aunque sean muy fervorosas y populares, como el santo del santo Rosario.

Se puede decir que deben estar incluidas en los libros que usa la Iglesia, ya que contiene normas a seguir para que sean usadas tanto por los ministros como por el Pueblo de Dios.

Los documentos y la enseñanza del Papa León XIV

Por su gran importancia para la Iglesia, existen muchos documentos que hablan sobre la liturgia. Entre ellos encontramos la Instrucción General del Misal Romano, el bendicional, los leccionarios y otros documentos escritos por los Papas y por el Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.

Por eso entendemos que el papa León XIV desee profundizar en sus catequesis acerca de la Liturgia uno de los más importantes, que es la constitución Sacrosanctum Concilium. Ahí leemos que:

la Liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde mana toda su fuerza. Pues los trabajos apostólicos se ordenan a que, una vez hechos hijos de Dios por la fe y el bautismo, todos se reúnan para alabar a Dios en medio de la Iglesia, participen en el sacrificio y coman la cena del Señor (SC 10).