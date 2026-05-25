¿Qué dijo el cofundador de Anthropic en la presentación de la encíclica?

Olah señaló la distinción entre las preguntas que corresponden a los científicos y las que corresponden a la religión y la filosofía

Sentado ante una sala repleta de cardenales y monseñores, en el último lugar de una larga mesa con el Papa León en el asiento central elevado, el informático canadiense y cofundador de Anthropic, Christopher Olah, probablemente sintió una sensación de sorpresa. ¿Quién se habría imaginado que su vida lo llevaría hasta allí?

De hecho, cuando el Papa León X tomó el micrófono, agradeció específicamente al científico su presencia y su presentación.

ALBERTO PIZZOLI | ALBERTO PIZZOLI

Las palabras de Olah en su intervención, de aproximadamente siete minutos, fueron muy esclarecedoras.

Comenzó reconociendo los "incentivos y limitaciones" a los que se enfrentan los desarrolladores de IA, que "a veces entran en conflicto con hacer lo correcto": la presión por seguir siendo comercialmente viables, por mantenerse a la vanguardia de la investigación, las presiones geopolíticas y "las presiones más antiguas y sencillas" del orgullo y la ambición.

Según admitió, estos factores siempre influirán, por lo que "si queremos que esta tecnología funcione bien, es enormemente importante que haya personas ajenas a esos incentivos", personas que estén "prestando mucha atención" y "dispuestas a decir cosas difíciles e insistir en la seguridad".

Olah expresó su gratitud al Papa León y a la Iglesia por haber asumido esta labor.

Dijo que los desarrolladores han encontrado una convicción común: "Si esta tecnología va a llegar, tiene que funcionar bien", bien para nuestro hogar común y para los niños que vendrán.

Olah afirmó que los informáticos no son las personas adecuadas para abordar estas cuestiones.

Según afirmó, la forma en que la IA interactuará con el mundo —o "cómo debería interactuar con el mundo"— son cuestiones que atañen a "las humanidades, a las religiones, a la filosofía, a la sociedad en general".

A continuación, señaló tres cuestiones en las que "la voz de la Iglesia es especialmente necesaria".

1 IA y pobreza

El deber para con los pobres del mundo y cómo deben compartirse los beneficios económicos de la IA. ¿Qué sucederá si la IA desplaza el trabajo humano a gran escala? Este es, dijo, "el tipo de problema que la Iglesia históricamente se ha negado a que el mundo ignore".

2 IA y florecimiento humano

Una imaginación y ambición moral respecto al florecimiento humano: ¿Cómo se ve realmente el florecimiento? Esta, dijo, no es una pregunta que un laboratorio pueda responder, sino preguntas que "tradiciones como la suya han llevado durante milenios".

3 IA y desconocimiento

Finalmente, el discernimiento sobre la naturaleza de los modelos de IA y el "misterio" que admitió que a veces incluso los desarrolladores descubren en ellos. "Seguimos encontrando cosas misteriosas, incluso inquietantes", admitió.