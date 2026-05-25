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¿Qué contiene la encíclica “Magnifica humanitas” de León XIV?

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ALBERTO PIZZOLI | ALBERTO PIZZOLI

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I.Media - publicado el 25/05/26
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Con la publicación de Magnifica humanitas, primera encíclica de León XIV, Aleteia presenta un resumen de los principales puntos del documento

"La Magnífica Humanidad” (Magnifica Humanitas) –primera encíclica de León XIV– fue promulgada el 25 de mayo de 2026. Este texto denso y didáctico, esperado durante meses, se dirige a todos los hombres y mujeres, destacando los peligros inherentes a la “era de la Inteligencia Artificial” y proponiendo una hoja de ruta para preservar nuestra humanidad frente al tsunami digital.

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Tags:
enciclicainteligencia artificialpapa leon xiv
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