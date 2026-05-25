¿Pedro Ballester, el primer santo de la Generación Z?

La diócesis católica de Salford, Inglaterra, ha abierto oficialmente la causa de beatificación de Pedro Ballester, un joven de Manchester que falleció de cáncer en 2018 a la edad de 21 años. Admirado por su fe y serenidad ante la enfermedad, podría convertirse en uno de los primeros miembros de la Generación Z en ser canonizado

Ocho años después de la muerte de Pedro Ballester, la Diócesis de Salford ha dado un paso importante al abrir oficialmente su causa de beatificación. La diócesis católica, ubicada en el noroeste de Inglaterra, anunció el inicio de este proceso relativo al joven de Manchester, "cuya vida de fe y testimonio continúa inspirando a muchos". Este paso marca el comienzo de un examen exhaustivo de su vida, sus escritos y su reputación de santidad antes de la posible presentación del expediente al Papa.

¿Quién es Pedro Ballester?

Pedro Ballester nació en Manchester en 1996 en el seno de una familia católica y, según la Diócesis de Salford, era conocido por su calidez, generosidad y dedicación. Apasionado por la ciencia, inicialmente aspiraba a ser ingeniero químico. En su adolescencia, decidió consagrar su vida a Dios uniéndose al Opus Dei, una organización católica fundada en 1928 por el sacerdote español Josemaría Escrivá. Este movimiento anima a sus miembros a vivir su fe en el día a día, tanto en el trabajo como en su vida personal.

Poco después de comenzar la universidad, Pedro descubrió que padecía un cáncer pélvico avanzado y agresivo. La enfermedad puso fin abruptamente a sus estudios. Según la diócesis, el joven, sin embargo, afrontó esta dura prueba con una fe admirable, ofreciendo su sufrimiento por el Papa, la Iglesia y todas las almas, y enfrentando la enfermedad con profunda serenidad y plena confianza en Dios.

El 13 de enero de 2018, Pedro Ballester falleció a los 21 años. Su funeral, celebrado en la Iglesia del Santo Nombre de Manchester por el Cardenal Arthur Roche, quien viajó especialmente desde el Vaticano, contó con la asistencia de más de 500 personas. Desde entonces, su reputación de santidad ha seguido creciendo entre los fieles. Esta creciente devoción llevó al postulador de su causa, el Padre Paul Hayward, a solicitar formalmente la apertura de la investigación diocesana. Dicha investigación recabará testimonios y documentos para determinar si Pedro Ballester puede ser reconocido como una persona que vivió una vida de virtud heroica.

El padre Joseph Evans, el sacerdote que le administró la extremaunción, recibió el anuncio con emoción. "¡Guau! Me emociona haber presenciado de primera mano la heroica lucha de Pedro durante los últimos seis meses de su vida", declaró a la BBC . "Creo que puede ser un magnífico ejemplo de alegría en la adversidad, especialmente para los jóvenes", añadió el sacerdote.