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“Magnifica humanitas nació de la escucha”, declaró León XIV al promulgar su primera encíclica

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ALBERTO PIZZOLI | ALBERTO PIZZOLI

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I.Media - publicado el 25/05/26
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Al presentar su primera encíclica, Magnifica Humanitas, León XIV aclaró que este documento fue escrito tras consultar a especialistas. Con esta encíclica, la Iglesia aporta una "sabiduría sobre la humanidad que nuestro tiempo necesita con urgencia"

La Iglesia Católica no pretende sustituir a los expertos, sino ofrecer la "sabiduría" que "nuestro tiempo necesita con urgencia", afirmó León XIV al promulgar su primera encíclica, Magnifica Humanitas, el 25 de mayo de 2026. Durante la presentación del texto en el Vaticano, en la que participó, el Papa explicó que la había escrito tras consultar con especialistas en IA, políticos y educadores, teniendo en cuenta también a los más vulnerables. Expresó, en particular, su preocupación por las tecnologías digitales militares y los algoritmos discriminatorios.

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Tags:
enciclicainteligencia artificialpapa leon xiv
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