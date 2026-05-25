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La paz vendrá de “la omnipotencia del amor” afirma León XIV

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ANDREAS SOLARO | ANDREAS SOLARO

Leo blesses the faithful with holy water during the Mass of Pentecost.

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I.Media - publicado el 25/05/26
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Con motivo de la fiesta de Pentecostés, León XIV afirmó que laa paz divina «proviene del perdón y nos conduce al perdón»

La guerra no puede ser derrotada por "una superpotencia", sino solo por "la omnipotencia del amor", declaró León XIV durante la misa del 24 de mayo de 2026, con motivo de la fiesta de Pentecostés . En la Basílica de San Pedro, el Papa afirmó que el Evangelio era "una palabra liberadora para todos los pueblos".

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Tags:
espiritu santopapa leon xivpentecostes
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