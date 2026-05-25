La paz vendrá de “la omnipotencia del amor” afirma León XIV

La guerra no puede ser derrotada por "una superpotencia", sino solo por "la omnipotencia del amor", declaró León XIV durante la misa del 24 de mayo de 2026, con motivo de la fiesta de Pentecostés . En la Basílica de San Pedro, el Papa afirmó que el Evangelio era "una palabra liberadora para todos los pueblos".

Con motivo de la fiesta de Pentecostés, León XIV afirmó que laa paz divina «proviene del perdón y nos conduce al perdón»

Este domingo, León XIV centró su homilía en el «Espíritu de paz» que Jesús legó a sus discípulos. Esta paz divina «proviene del perdón y nos conduce al perdón», afirmó. El Papa presentó entonces la «santa ley de Dios» —que se resume en los Evangelios como «Amarás al Señor tu Dios […] y a tu prójimo como a ti mismo»— como «el código de la paz».

En este día, el pontífice peruano-estadounidense invitó a los fieles a orar especialmente «para que el Espíritu de Cristo Resucitado nos salve del mal de la guerra, que no será vencido por una superpotencia, sino por la omnipotencia del amor». En la misma línea, afirmó que la miseria de la humanidad no se redime «con riquezas inconmensurables, sino con un don inagotable».

El Papa señaló cambios «que no renuevan el mundo, sino que lo envejecen entre errores y violencia», citando «el sectarismo, la hipocresía y las tendencias que oscurecen la luz del Evangelio». Sin embargo, expresó su convicción de que la verdad de Dios representa «una palabra liberadora para todos los pueblos, un mensaje que transforma cada cultura desde dentro».