El santo armenio que León XIV añadió al calendario romano

San Nersés el Misericordioso, un santo de la Iglesia Ortodoxa Armenia fue incluido en el Martirologio Romano por el Papa León XIV como "ecumenismo de los santos"

Durante los últimos 30 años, varios papas han decidido incluir a santos ortodoxos en el Martirologio Romano. El Martirologio es una lista de todos los santos reconocidos oficialmente por la Iglesia católica romana. El Papa León XIV ha seguido este ejemplo con un santo armenio.

Por ejemplo, San Juan Pablo II incluyó a algunos santos ortodoxos cuando se revisó el Martirologio Romano en 2004, y el Papa Francisco añadió a San Gregorio de Narek y a San Isaac de Nínive a la lista de santos, así como a los 21 mártires coptos de Libia, el grupo asesinado en 2015 por el ISIS.

Más recientemente, el Papa León XIV decidió incluir a San Nersés el Gracioso en el Martirologio Romano. Esto se hizo para que coincidiera con la reunión del papa León con Su Santidad Aram I, Catolicos de Cilicia, el 18 de mayo.

Por supuesto, los primeros santos de las Iglesias ortodoxas son los mismos que los de la Iglesia católica, ya que los santos de los primeros siglos precedieron a los diversos cismas entre Oriente y Occidente.

Reconciliación entre iglesias

El Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos ha publicado un comunicado que ayuda a explicar por qué se considera a San Nersés un santo y por qué su ejemplo es relevante en el siglo XXI:

"Nerses Shnorhali (1102 – 13 de agosto de 1173), catolicós de Armenia entre 1166 y 1173, es reconocido y venerado por la tradición armenia como uno de sus santos más importantes. Recordado como pastor, teólogo, poeta, compositor de himnos y precursor del ecumenismo moderno, recibió el título de 'Shnorhali' ['el Gracioso', nota del editor] de sus contemporáneos por el carácter irénico de sus escritos".

Además, el Dicasterio destacó su ejemplo de ecumenismo:

"Durante su ministerio como obispo y catolicós, trabajó por la reconciliación entre las Iglesias, especialmente entre la Iglesia armenia y la Iglesia ortodoxa bizantina. Sus himnos forman parte de la liturgia armenia —tanto apostólica como católica— y numerosas iglesias están dedicadas a él".

Su nombre se incluirá el 13 de agosto, fecha de su muerte en 1173.