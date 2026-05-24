San Benito recibió una gran influencia de este santo egipcio

San Pacomio el Grande, un santo egipcio, fue pionero del monacato cenobítico y redactó una regla que más tarde influiría en la regla monástica de san Benito

Aunque san Benito es ampliamente reconocido como el "padre del monacato occidental", no redactó su Regla de forma aislada. Se inspiró en una regla anterior escrita por San Pacomio, un santo egipcio del siglo IV.

San Pacomio es conocido como el "padre del monacato cenobítico", en referencia a su papel a la hora de enfatizar la vida en comunidad, frente a lo que practicaban muchos santos egipcios de la época, que era el "monacato eremítico", un estilo de vida centrado en el aislamiento.

También forma parte del grupo denominado "Padres del Desierto", que incluye a una amplia variedad de santos influyentes de los primeros siglos del cristianismo.

¿Quién fue San Pacomio?

Nacido de padres paganos a finales del siglo III, San Pacomio se bautizó ya de adulto tras haber sido testigo de la caridad de los cristianos mientras prestaba servicio en el ejército romano.

Tras su bautismo, San Pacomio se sintió inspirado por los ermitaños del desierto egipcio y se fue a vivir con un monje llamado Palemón. Al principio no tenía intención de quedarse en el desierto para siempre, pero se sintió impulsado a permanecer allí.

Entonces tuvo una visión que le dijo: «Muchos deseosos de abrazar la vida monástica vendrán aquí a ti». Al principio, todos los que acudían a él querían llevar una vida de ermitaño. Sin embargo, San Pacomio tenía una visión diferente de la vida monástica, más centrada en la comunidad que en vivir aislados unos de otros.

La Enciclopedia Católica explica algunos de los obstáculos a los que tuvo que enfrentarse:

"Primero se unió a él su hermano mayor, luego otros, pero todos estaban decididos a llevar una vida eremítica con algunas modificaciones propuestas por Pacomio (por ejemplo, las comidas en común). Pronto, sin embargo, llegaron discípulos capaces de integrarse en sus planes. En su trato con estos primeros reclutas, Pacomio demostró gran sabiduría. Se dio cuenta de que los hombres, acostumbrados únicamente a la vida eremítica, podrían hastiarse rápidamente si se les imponían de forma demasiado abrupta las preocupaciones que distraen de la vida cenobítica. Por lo tanto, les permitió dedicar todo su tiempo a los ejercicios espirituales, asumiendo él mismo todo el trabajo pesado que conlleva la vida comunitaria".

Inspirada por un ángel

Con el tiempo, redactó una regla que, según algunas tradiciones, habría sido inspirada por un ángel.

Su monasterio fue creciendo y pasó el resto de su vida dirigiendo a los monjes a su cargo. San Pacomio creía que esta nueva forma de monacato era más accesible, ya que la vida en reclusión parecía resultar difícil para la mayoría de las personas.