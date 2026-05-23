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(VIDEO) El Espíritu Santo tardó 10 días en llegar, ¿por qué?

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Guillermo Arévalo - publicado el 23/05/26
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Entre la Ascensión y Pentecostés hubo un tiempo de espera, oración y preparación que sigue teniendo sentido para los cristianos hoy

Después de la Ascensión de Jesús ocurrió algo curioso: el Espíritu Santo no descendió inmediatamente sobre los discípulos. Pasaron diez días entre la subida de Cristo al cielo y la llegada de Pentecostés. ¿Por qué esperar? ¿Qué ocurrió durante ese tiempo? Para la Iglesia, esos días no fueron un vacío, sino una preparación espiritual que transformó a un grupo de discípulos temerosos en la Iglesia que anunciaría el Evangelio al mundo.

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