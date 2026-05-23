5 versículos para estudiantes que están afrontando ansiedad

Si hay algún estudiante estresado en tu entorno —o si tú mismo lo eres—, estas palabras reconfortantes de las Escrituras te ayudarán a calmar el miedo y la presión

Para muchos estudiantes, esta época del año puede resultar emocionalmente agotadora y generar ansiedad. Exámenes, plazos, decisiones sobre la graduación, solicitudes de ingreso a la universidad, preguntas sin respuesta sobre el futuro... Todo llega a la vez, a menudo acompañado del silencioso temor a decepcionar a los padres, a los profesores o incluso a uno mismo. Por eso queremos compartir contigo unos versículos que pueden ayudarte.

Y, sin embargo, bajo toda esa presión, muchos jóvenes esconden algo mucho más frágil: el temor de que su valía dependa, de alguna manera, de su rendimiento.

La Biblia ofrece una perspectiva más apacible

PeopleImages | Shutterstock

Una y otra vez, las Escrituras nos recuerdan que, aunque el esfuerzo es muy importante, nuestro valor no empieza ni termina con el éxito, las notas o los planes cuidadosamente trazados. Ya sea ante los exámenes, la incertidumbre sobre el futuro o la abrumadora transición a la edad adulta, estos versículos nos dan la seguridad de que ninguna etapa de la vida tiene por qué recorrerse en soledad.

1 Filipenses 4,6-7

"No os preocupéis por nada, sino que en todo, mediante la oración y la súplica, con acción de gracias, presentad vuestras peticiones a Dios".

Este puede ser uno de los versículos más citados en momentos de estrés, pero quizá sea porque la ansiedad es una experiencia humana tan universal. San Pablo no pretende que la vida esté libre de presiones. En cambio, redirige con delicadeza los pensamientos de ansiedad hacia la oración, la confianza y la gratitud.

Para los estudiantes abrumados, hay algo profundamente reconfortante en el recordatorio de que el miedo no tiene por qué dominar cada pensamiento antes de un examen, una entrevista o una decisión importante.

2 Proverbios 16,3

"Encomienda al Señor tus obras, y tus planes tendrán éxito".

Hoy en día, a menudo se anima a los estudiantes a planificar cada detalle de su futuro con una precisión agotadora. Sin embargo, la vida rara vez se desarrolla exactamente como se espera.

Este versículo no trata realmente del éxito garantizado. Más bien, ofrece un equilibrio más saludable entre el esfuerzo y la entrega. Trabaja duro. Prepárate bien. Preocúpate profundamente. Pero reconoce que no todo recae por completo sobre tus hombros.

3 Jeremías 29:11

"Porque yo bien conozco los planes que tengo para vosotros —dice el Señor—, planes de bienestar y no de calamidad".

Pocas cosas resultan más aterradoras para los jóvenes que la incertidumbre sobre el futuro. ¿Y si las notas no son lo suficientemente buenas? ¿Y si el sueño cambia? ¿Y si la vida toma un rumbo inesperado?

Este versículo no promete un camino fácil, pero sí recuerda a los lectores que los contratiempos y los desvíos no son necesariamente signos de fracaso. A veces, el propósito se va revelando poco a poco.

4 Gálatas 6,9

Ground Picture | Shutterstock

"No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo cosecharemos, si no desistimos".

Llega un momento en cada curso académico en el que el agotamiento se vuelve tanto emocional como físico. La motivación se desvanece. La concentración flaquea. Todo parece pesado.

Esta cita nos da ánimos en esos momentos de desánimo. A veces, la perseverancia en sí misma es un logro, incluso antes de que lleguen los resultados.

5 Juan 14, 27

"No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo".

Quizás este sea el recordatorio que más necesitan muchos estudiantes al dar el paso hacia la edad adulta: la paz no es lo mismo que la certeza.

Ningún resultado de examen, admisión en la universidad o plan de carrera puede eliminar por completo el miedo al futuro. Sin embargo, la fe ofrece algo más profundo que el control perfecto. Ofrece la seguridad de que, incluso en momentos de confusión o decepción, seguimos siendo amados, guiados y nunca estamos del todo solos.