3 poderosos recursos catequéticos que usó Gaudí 

Símbolos, palabras y testimonio en la basílica de la Sagrada Familia que el Papa visitará en junio

Antonio Gaudí ideó una imponente catequesis en piedra con la que hoy millones de personas están conociendo más el catolicismo: la Sagrada Familia de Barcelona.

La basílica que León XIV visitará el 10 de junio es una síntesis arquitectónica y simbólica del misterio cristiano, explica Armand Puig en su libro La Sagrada Familia según Gaudí: comprender un símbolo.

En esa original iglesia de España, 3 recursos poderosos sirven para explicar y transmitir la fe:

1 Símbolos

Todo el templo expiatorio es un gran icono, afirma Puig. Las naves, el claustro, las imágenes,… todo está pensado desde el símbolo.

Como ejemplo, Gaudí representa a Dios Padre con el manto y el trono en referencia a Isaías 6: “Vi al Señor sentado en un trono elevado y alto, y el ruedo de su manto llenaba el Templo”.

2 Palabras

Aunque en la Sagrada Familia predomina la imagen sobre la letra, quien mira el templo puede encontrar en él también varios textos, como el Padrenuestro grabado en una puerta y breves frases bíblicas en distintas partes.

DumitriuGhidic | Shutterstock

“El texto funciona como encarnado dentro de la obra -explica Armand Puig-: no es un texto ilustrado, sino una obra que contiene un texto”.

3 Testimonio

Gaudí se mudó a su taller de la Sagrada Familia para concentrarse en el templo expiatorio, que consideraba un proyecto de Dios.

Estudiaba seriamente su trabajo, conocía las propiedades de los materiales, la técnica, la doctrina,… sentía que debía poner el don recibido al servicio de la belleza y la verdad.

Armand Puig, autor de una detallada biografía de Gaudí, asegura que el artista, en proceso de beatificación, vivía con caridad.

Como ejemplo, destaca que el arquitecto acogió en su casa a un escultor enfermo de lepra (enfermedad contagiosa y en aquel momento mortal), así como su creciente “desasimiento de los bienes e intereses de este mundo”.

Citas inspiradoras de Gaudí

“Sus obras hablan”, afirma Puig. Y añade que aunque Gaudí no daba conferencias y apenas escribió, algunos testimonios han recogido también algunas frases suyas:

“En la Sagrada Familia todo es providencial”

“Este templo lo acabará san José”

“Mi cliente no tiene prisa”

“La línea recta pertenece a los hombres; la curva a Dios”

“Para hacer las cosas bien, hace falta primero el amor; después, la técnica”

“La obra debe ser fruto de un esfuerzo colectivo”

“El hombre no crea, descubre”

“La originalidad consiste en volver al origen”

“La naturaleza es mi maestra”

“La obra debe ser el reflejo del espíritu”