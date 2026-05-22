(VIDEO) María, auxilio de los cristianos

La Iglesia celebra una de las advocaciones más queridas de la Virgen María, invocada durante siglos como protectora y ayuda de los cristianos

Cada 24 de mayo, la Iglesia Católica celebra a María Auxilio de los Cristianos, una advocación profundamente ligada a tiempos de dificultad, persecución y esperanza. Su título nació oficialmente en medio de conflictos históricos que amenazaban a la cristiandad, pero con el paso de los siglos también se convirtió en símbolo de protección espiritual, educación y confianza en María. Santos, congregaciones religiosas e incluso países enteros han puesto bajo su cuidado esta advocación mariana.