Si estás buscando el nombre perfecto para tu bebé, aquí te damos algunas ideas de lugares simbólicos que aparecen en la Biblia y su significado

Si la llegada de tu bebé se acerca y aún no te decides o buscas algo con un significado especial y no tan común, entonces aquí te damos algunas ideas que pueden ayudarte a escoger el nombre ideal para tu pequeño. En la Biblia, podemos encontrar muchos lugares importantes que han quedado marcados en el contexto histórico de la misión salvífica de Jesús. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento podemos encontrar nombres de lugares con un significado especial para nuestros. Desde ciudades y montes, hasta ríos. Descúbrelos en este artículo.

1 Belén

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Este nombre tiene su origen en hebreo Bet Lehem, que quiere decir “Casa del pan” o "Casa de la abundancia”. Este nombre es reconocido por ser el lugar en el que nació Jesús, por lo tanto nos remota a ese momento en el que el Salvador se hizo hombre y nació de María Santísima.

2 Getsemaní

A este nombre se le atribuye su origen al arameo y significa "prensa de aceite". Fue en Getsemaní donde Jesús oró y fue arrestado antes de su crucifixión.

3 Sinaí

Este nombre hace referencia a la Montaña Sagrada, recordando que antiguamente, el desierto y la montaña eran lugares de oración y reflexión. Este es el lugar donde se entregaron las leyes. Es místico y suena muy moderno.

4 Jordan

Este nombre es atribuido a uno de los ríos más importantes en la Biblia, ya que es símbolo de nuevos comienzos y de purificación. Su significado es: "El que desciende". Es un nombre clásico que no pasará desapercibido.

5 Betania

Betania proviene de las lenguas semíticas (hebreo/arameo) y significa "casa del pobre" o "casa de aflicción". Históricamente, fue una antigua aldea de Judea muy importante en la tradición bíblica, donde vivían Lázaro, Marta y María, y frecuentemente visitada por Jesús.

6 Galilea

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Este nombre proviene del hebreo Galil, que quiere decir "círculo" o "distrito". En la Sagrada Escritura, este nombre se refiere a la región montañosa del norte de Israel donde Jesús creció y realizó gran parte de su ministerio.

7 Nahím

Su origen es hebreo y árabe. Significa “felicidad” y “tranquilidad”. También se asocia con aquel que reconforta y que es agradable. En la Biblia, podemos ver que este nombre pertenece a una aldea en Galilea mencionada en el Nuevo Testamento. Fue justo en ese lugar donde Jesús resucitó al hijo de la viuda.