León XIV y la nueva “Rerum Novarum” de la era digital

Así como la Rerum Novarum respondió a la crisis humana de la Revolución Industrial, <em>Magnifica humanitas</em> intentará responder a la crisis antropológica de la revolución digital

Este próximo 25 de mayo, el Papa León XIV presentará oficialmente su primera encíclica: Magnifica humanitas: la custodia de la persona humana en el tiempo de la Inteligencia Artificial.

Es interesante que el Papa firmó este documento justamente en el 135° aniversario de la Rerum Novarum, la primera gran encíclica social de la Iglesia que fue escrita por su antecesor, el Papa León XIII, en medio de similares retos sociales y mundiales que hoy enfrenta León XIV.

Es costumbre considerar la primera encíclica del Papa como un documento programático, es decir, que expresa las principales preocupaciones y ocupaciones que mantendrá durante su Pontificado, al menos en el inicio del mismo.

De la Revolución Industrial a la Revolución digital

La Rerum Novarum del Papa León XIII respondió a los desafíos humanos de la llamada Revolución Industrial: explotación laboral, desigualdad extrema y deshumanización del trabajo. La Iglesia respondió defendiendo la dignidad del trabajador, el salario justo y la centralidad de la persona frente a los sistemas económicos.

La Revolución Industrial fue sin duda, un cambio de época que modificó para siempre los sistemas económicos del mundo y la forma de ver el trabajo humano. Ahora, León XIV parece situarse frente a otro paradigma equivalente.

La Inteligencia Artificial plantea nuevas preguntas, aunque con inquietudes muy similares a las de aquella época: automatización del trabajo, manipulación de la verdad, vigilancia tecnológica, concentración del poder y una creciente sustitución de vínculos humanos por dinámicas digitales.

Más allá de los avances técnicos, lo que parece preocupar al Papa es una cuestión mucho más profunda: qué significa seguir siendo humano en un contexto donde las máquinas reemplazan la creación de imágenes, textos, voces e incluso conversaciones.

Mucho más que una discusión tecnológica

La IA (Inteligencia Artificial) ya no es una novedad reservada a especialistas. Más de 800 millones de personas utilizan herramientas de IA generativa en el mundo y Goldman Sachs estima que la IA podría afectar hasta 300 millones de empleos globalmente.

Al momento ya existen sistemas de IA aplicados a la guerra, la medicina, la educación, la comunicación, vigilancia, creación artística y relaciones humanas. Por tanto, el Papa León XIV no está reaccionando a una moda tecnológica, sino a una transformación de la civilización.

Aunque la encíclica aún no se publica, el Papa ya ha expresado y dejado ver sus preocupaciones en distintos mensajes, especialmente en la pasada Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, dedicada justamente al tema de la Inteligencia Artificial.

León XIV advirtió que el verdadero desafío no es únicamente técnico, sino profundamente humano. “El reto no es tecnológico, sino antropológico. Proteger los rostros y las voces significa, en última instancia, protegernos a nosotros mismos”.

En otro momento alertó de que el uso excesivo de estas tecnologías, termine debilitando las capacidades personales de cada persona: “La IA puede proporcionar apoyo y asistencia, pero se corre el riesgo de erosionar nuestras capacidades cognitivas, emocionales y comunicativas”.

Una Iglesia que dialoga, pero también advierte

El Papa no parece querer colocarse en una confrontación directa contra la tecnología. De hecho, en el Vaticano se han promovido encuentros científicos, tecnológicos y de expertos en Inteligencia Artificial para dialogar sobre sus implicaciones éticas, creando incluso la Comisión Interdicasterial sobre Inteligencia Artificial.

Con todo, León XIV insiste en algo esencial: toda innovación tecnológica debe orientarse hacia el bien de la persona humana y nunca sustituir su dignidad, creatividad, libertad ni su conciencia moral.