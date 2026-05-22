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León XIV en Acerra: una promesa hecha por Francisco

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MASSIMO VALICCHIA | MASSIMO VALICCHIA

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I.Media - publicado el 22/05/26
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El sábado, León XIV pasará la mañana en Acerra, territorio víctima del vertido ilegal de residuos industriales. Esta visita se enmarca en el décimo primer aniversario de la publicación de la encíclica ambiental Laudato si'

El 23 de mayo de 2026, cuando el Papa León XIV viaje a Acerra, una localidad de Campania cerca de Nápoles, visitará una región con profundas cicatrices: esta zona ha sufrido una devastadora degradación ambiental debido a los vertidos ilegales y la quema incontrolada de residuos tóxicos. La agencia I.MEDIA destaca la importancia de esta visita del pontífice, que cumplirá un sueño del Papa Francisco, once años después de la publicación de la encíclica ambiental Laudato si'.

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Tags:
ecologiaLaudato Sipapa leon xiv
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