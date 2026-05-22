¿Es bueno revisar el celular de mis hijos? ¿ y cómo hacerlo? 

Cada vez más niños tienen un smartphone; y muchos padres se preguntan si es bueno revisar el celular de sus hijos y cómo hacerlo con prudencia

El primer celular suele marcar un nuevo nivel de independencia para los hijos, pero también inaugura preocupaciones para los padres: ciberacoso, contenidos inapropiados, adicción a las pantallas, sexting o contacto con desconocidos.

Ante estos riesgos, algunos padres toman la decisión de revisar con frecuencia el celular de sus hijos, mientras que otros consideran que hacerlo fractura la confianza. ¿Cuál es el punto medio y qué dicen los expertos?

La evidencia actual muestra que la supervisión parental sigue siendo importante durante la adolescencia, pero debe ejercerse de manera transparente y educativa, no como un mecanismo de espionaje.

Cuidar de los hijos adecuadamente

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La psicóloga clínica Mari Radzik, del Children's Hospital Los Angeles, explica que no podemos simplemente quitar la tecnología de la vida de nuestros hijos; pues estamos en una era en la que la tecnología los acompaña desde el nacimiento. El verdadero desafío consiste en enseñarles a utilizarla de forma responsable.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalan que los adolescentes presentan menos conductas de riesgo cuando sus padres saben dónde están, con quién pasan el tiempo y qué hacen en Internet. La supervisión parental está asociada con una mejor salud mental y una menor exposición a conductas peligrosas.

Esto no quiere decir que los padres deben ser invasivos y controlar cada conversación o revisar cada mensaje, sino más bien trabajar en construir un vínculo sano y de confianza con los hijos, desde la afectividad responsable.

Estos son algunos consejos para alcanzar un buen cuidado tecnológico en los hijos.

1 establecer reglas

Es importante que, antes de entregarles un smartphone, hables con tu hijo y le des a conocer la responsabilidad que conlleva tener un celular, incluidos los peligros existentes, desde las llamadas de extorsión, hasta contenidos inapropiados. Puedes basarte en los siguientes puntos:

Horarios de uso.

Aplicaciones permitidas.

Qué información no debe compartirse.

Consecuencias ante incumplimientos.

Los psicólogos especializados en crianza destacan que las expectativas claras generan menos conflictos posteriores.

2 Revisar en presencia de tu hijo

Cuando sea necesario supervisar, puedes hacerlo en conjunto. De esta manera tu hijo no se sentirá desplazado, así también sabrá que puede confiar en ti y que estás para guiarlo y no para juzgar.

Algunos aspectos que puedes revisar son:

Las configuraciones de privacidad

Revisar aplicaciones nuevas

Hablar sobre experiencias en línea

Redes sociales

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3 Explicar la importancia de supervisar

Una investigación muestra que los adolescentes colaboran más cuando sienten que pueden hablar con sus padres sin miedo a castigos desproporcionados. De modo que, mantener una comunicación asertiva, hará que ellos mismos se acerquen a ti y te informen de lo que ven raro.

4 Predicar con el ejemplo

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Los hijos son muy observadores y pueden ver cómo usan la tecnología sus padres. Si los adultos pasan el día mirando el teléfono, será difícil exigir hábitos saludable.

5 Educar desde la afectividad

Si un niño se siente amado y cuidado por sus padres será más difícil que caiga en los peligros de Internet pues entenderá que las personas no siempre tienen buenas intenciones en el mundo digital. Pasa más tiempo con tu hijo, haciendo a un lado sus celulares.

6 conocer las tendencias

Por último, desde tu propio celular, puedes crear un perfil en las principales plataformas y revisar cuáles son las tendencias más extendidas. Esto te ayudará a comprender qué información está llegando a tu hijo, y así, detectar si debes abordar con él un tema en específico. Adelantarte te permitirá preparar tu mensaje, hablarlo con tu cónyuge e, incluso, pedir la asesoría de un profesional o de un sacerdote en caso de que lo consideres necesario.