¿Es bueno revisar el celular de mis hijos? ¿ y cómo hacerlo? 

El primer celular suele marcar un nuevo nivel de independencia para los hijos, pero también inaugura preocupaciones para los padres: ciberacoso, contenidos inapropiados, adicción a las pantallas, sexting o contacto con desconocidos.
Ante estos riesgos, algunos padres toman la decisión de revisar con frecuencia el celular de sus hijos, mientras que otros consideran que hacerlo fractura la confianza. ¿Cuál es el punto medio y qué dicen los expertos?
La evidencia actual muestra que la supervisión parental sigue siendo importante durante la adolescencia, pero debe ejercerse de manera transparente y educativa, no como un mecanismo de espionaje.
Cuidar de los hijos adecuadamente
La psicóloga clínica Mari Radzik, del Children's Hospital Los Angeles, explica que no podemos simplemente quitar la tecnología de la vida de nuestros hijos; pues estamos en una era en la que la tecnología los acompaña desde el nacimiento. El verdadero desafío consiste en enseñarles a utilizarla de forma responsable.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalan que los adolescentes presentan menos conductas de riesgo cuando sus padres saben dónde están, con quién pasan el tiempo y qué hacen en Internet. La supervisión parental está asociada con una mejor salud mental y una menor exposición a conductas peligrosas.
Esto no quiere decir que los padres deben ser invasivos y controlar cada conversación o revisar cada mensaje, sino más bien trabajar en construir un vínculo sano y de confianza con los hijos, desde la afectividad responsable.
Estos son algunos consejos para alcanzar un buen cuidado tecnológico en los hijos.
1establecer reglas
Es importante que, antes de entregarles un smartphone, hables con tu hijo y le des a conocer la responsabilidad que conlleva tener un celular, incluidos los peligros existentes, desde las llamadas de extorsión, hasta contenidos inapropiados. Puedes basarte en los siguientes puntos:
- Horarios de uso.
- Aplicaciones permitidas.
- Qué información no debe compartirse.
- Consecuencias ante incumplimientos.
Los psicólogos especializados en crianza destacan que las expectativas claras generan menos conflictos posteriores.
2Revisar en presencia de tu hijo
Cuando sea necesario supervisar, puedes hacerlo en conjunto. De esta manera tu hijo no se sentirá desplazado, así también sabrá que puede confiar en ti y que estás para guiarlo y no para juzgar.
Algunos aspectos que puedes revisar son:
- Las configuraciones de privacidad
- Revisar aplicaciones nuevas
- Hablar sobre experiencias en línea
- Redes sociales
- Roblox si quieres conocer más sobre este videojuego en línea, te compartimos el siguiente artículo:
3Explicar la importancia de supervisar
Una investigación muestra que los adolescentes colaboran más cuando sienten que pueden hablar con sus padres sin miedo a castigos desproporcionados. De modo que, mantener una comunicación asertiva, hará que ellos mismos se acerquen a ti y te informen de lo que ven raro.
4 Predicar con el ejemplo
Los hijos son muy observadores y pueden ver cómo usan la tecnología sus padres. Si los adultos pasan el día mirando el teléfono, será difícil exigir hábitos saludable.
5Educar desde la afectividad
Si un niño se siente amado y cuidado por sus padres será más difícil que caiga en los peligros de Internet pues entenderá que las personas no siempre tienen buenas intenciones en el mundo digital. Pasa más tiempo con tu hijo, haciendo a un lado sus celulares.
6conocer las tendencias
Por último, desde tu propio celular, puedes crear un perfil en las principales plataformas y revisar cuáles son las tendencias más extendidas. Esto te ayudará a comprender qué información está llegando a tu hijo, y así, detectar si debes abordar con él un tema en específico. Adelantarte te permitirá preparar tu mensaje, hablarlo con tu cónyuge e, incluso, pedir la asesoría de un profesional o de un sacerdote en caso de que lo consideres necesario.
Revisar el celular de un hijo no es necesariamente una falta de confianza ni una obligación permanente. Lo verdaderamente importante es que la supervisión esté guiada por el amor, la prudencia y el diálogo.