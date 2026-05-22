El sacerdote más anciano del Vaticano es un agustino de 103 años

<em>Ordenado sacerdote al finalizar la Segunda Guerra Mundial, este fraile agustino de 103 años ha sido sacerdote durante 81 años y todavía concelebra la misa en el Vaticano</em>

Los peregrinos que se dirigen a misa en la pequeña iglesia de Santa Ana —sobre todo después del Ángelus dominical del Papa en la Plaza de San Pedro— podrían fijarse en un fraile afable. Canta con entusiasmo y concelebra la liturgia. A primera vista, podría ser simplemente uno de los muchos sacerdotes octogenarios que aún prestan sus servicios en las parroquias romanas.

Pero cuando la gente se entera de su edad real, se quedan boquiabiertos. Aún activo a los 103 años, el padre Gioele Schiavella está batiendo récords de longevidad, tal como los estableció hace décadas por su extraordinaria juventud. Fue ordenado sacerdote con tan solo 22 años, el 15 de julio de 1945.

En aquel entonces, Italia se recuperaba de la humillación de la Segunda Guerra Mundial y se enfrentaba a una urgente necesidad de reconstrucción material, moral y espiritual. Estas circunstancias históricas lo convierten en uno de los pocos sacerdotes del mundo que ha alcanzado —y superado— el hito de los 80 años de sacerdocio.

Encontrar gozo en el Señor

Sin embargo, este humilde y casi tímido fraile rehúye la atención pública. Considera su vida como una serie de respuestas al llamado de Dios, más que como el resultado de alguna ambición personal. "¡Lo único que puedo decir es que soy muy feliz con esta vida! Nunca me ha faltado nada", compartió el sacerdote con sencillez. Su nombre, Gioele, significa "Dios es mi alegría", lo cual resulta muy apropiado.

"En verdad, el Señor está conmigo", añadió con una sonrisa radiante.

El año 2025 fue trascendental para él. Marcó tanto el Jubileo de la Iglesia Católica como su propio jubileo personal de ordenación sacerdotal. También presenció la elección de un papa de su propia familia espiritual, la Orden de San Agustín. "Por supuesto, fue un momento muy importante para mí", señaló el padre Gioele.

El Papa León XIV le rindió un cálido homenaje durante una visita pastoral a la parroquia de Santa Ana el 21 de septiembre. "Quiero saludar al padre Gioele Schiavella, que recientemente alcanzó la venerable edad de 103 años", mencionó el Papa al comienzo de su homilía.

Un legado rico pero silencioso

Nacido el 9 de septiembre de 1922, cerca del inicio del pontificado del Papa Pío XI, Gioele Schiavella es oriundo de Genazzano. Casualmente, esta pequeña ciudad fue el primer destino del Papa León XIV fuera de Roma el 10 de mayo de 2025.

La ciudad alberga el Santuario de Nuestra Señora del Buen Consejo y una comunidad agustina donde el Padre Gioele hizo sus primeros votos en 1938, con tan solo 16 años. Si aún vive en 2028, alcanzará el hito, increíblemente raro, de 90 años de vida religiosa.

Se formó en Roma en la década de 1940 y, tras su ordenación en 1945, asumió rápidamente cargos de liderazgo. En 1948, el capítulo provincial lo nombró secretario provincial. En 1952, defendió una tesis en la Universidad Gregoriana sobre "El acto moralmente bueno según Gregorio de Rímini", un ermitaño agustino del siglo XIV.

El padre Gioele, profesor de latín y teología moral, incluso impartió clases de ética a oficiales del ejército italiano a través de cursos organizados por el Ministerio de Defensa del país.

Dar la bienvenida a los papas y guiar a los estudiantes.

Dentro de su orden, se desempeñó como vicario del prior general en las décadas de 1970 y 1980. También fue asistente general para Italia y Malta, y posteriormente superior provincial de la provincia de Roma.

De 1991 a 2006, fue párroco de Santa Ana. En ese cargo, tuvo el privilegio de recibir en su parroquia tanto al Papa Juan Pablo II como al Papa Benedicto XVI. De hecho, celebró su 70.º aniversario de ordenación sacerdotal en julio de 2015 en presencia del Papa alemán emérito. Es una curiosa realidad histórica: ¡Benedictino XVI, quien también se "retiró" a una edad avanzada, era cinco años menor que el fraile agustino!

“El padre Gioele sigue participando en la vida de la comunidad y concelebrando ciertas misas. Sigue siendo muy independiente”, explicó el padre Mario Millardi, actual párroco de Santa Ana, un joven compañero del padre Gioele, de 78 años.

Conocido como un excelente predicador y confesor, el padre Gioele siguió celebrando misa por su cuenta y predicando homilías hasta hace apenas tres años, cuando cumplió 100 años. Algunas décadas antes, fue un profesor muy querido cuya generosidad intelectual llegaba al extremo de dar sus propios apuntes a los estudiantes para ayudarles a prepararse para los exámenes.