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80 mártires españoles, un nuevo beato libanes… avanzan causas de canonización

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Les Missions catholiques, Public domain, via Wikimedia Commons

Patriarche maronite Elias Peter Hoayek

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I.Media - publicado el 22/05/26
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El Papa León XIV aprobó el reconocimiento de un milagro atribuido a la intercesión del libanés Elías Hoyek, antiguo patriarca maronita de Antioquía. Además impulsa las causas de 80 mártires españoles

El 22 de mayo de 2026, la Iglesia Católica publicó seis nuevos decretos que impulsan las causas de canonización de diversas personas bautizadas del siglo XX. Entre ellas se encuentran el patriarca libanés Elías Hoyek (1843-1931), quien pronto será beatificado, así como 80 mártires españoles de la Guerra Civil. Roma también promueve las "virtudes heroicas" de un camerunés, un misionero salesiano italiano en la India, una monja italiana y una monja española.

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Tags:
guerra civil españolamaronitasmartires
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