80 mártires españoles, un nuevo beato libanes… avanzan causas de canonización

El 22 de mayo de 2026, la Iglesia Católica publicó seis nuevos decretos que impulsan las causas de canonización de diversas personas bautizadas del siglo XX. Entre ellas se encuentran el patriarca libanés Elías Hoyek (1843-1931), quien pronto será beatificado, así como 80 mártires españoles de la Guerra Civil. Roma también promueve las "virtudes heroicas" de un camerunés, un misionero salesiano italiano en la India, una monja italiana y una monja española.

El Papa León XIV aprobó el reconocimiento de un milagro atribuido a la intercesión del libanés Elías Hoyek, antiguo patriarca maronita de Antioquía. Además impulsa las causas de 80 mártires españoles

Durante una audiencia concedida este viernes al prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, el cardenal Marcello Semeraro, el Papa León XIV aprobó el reconocimiento de un milagro atribuido a la intercesión del libanés Elías Hoyek. El antiguo patriarca maronita de Antioquía es una figura reconocida por su caridad y compromiso social.

Elias Hoyek, nacido el 4 de diciembre de 1843 en Helta, dirigió la Iglesia Maronita entre 1899 y 1931. Entre los logros más destacados de su gobierno, puso los bienes del patriarcado a disposición de los pobres durante la hambruna en el Monte Líbano, entre 1915 y 1918. Además, abrió las puertas de los conventos durante la hambruna de la Primera Guerra Mundial.

Hombre de profunda espiritualidad, fundó la Congregación de las Hermanas Maronitas de la Sagrada Familia y erigió el Santuario de Nuestra Señora del Líbano en Harissa. El patriarca impulsó el desarrollo de la Iglesia Maronita en su país, pero también mucho más allá de las fronteras del Líbano (Francia, Egipto, Jerusalén, Roma).

Histórica y políticamente, Elias Hoyek es considerado un gran impulsor de la independencia del Líbano. Representó a su país en el Congreso de Versalles en 1919, y la proclamación del Estado del Gran Líbano tuvo lugar en su presencia el 1 de septiembre de 1920. El patriarca falleció el 24 de diciembre de 1931 en Bkerké.

El milagro atribuido a su intercesión es único porque no fue buscado. Nayef Abou Assi, un musulmán druso, padre de familia y oficial del ejército libanés, discapacitado por una afección de la columna vertebral (espondilólisis bilateral), despertó una mañana de abril de 2005 libre de todos sus síntomas. El hombre curado atribuyó este milagro a un sueño en el que vio a un hombre vestido de blanco que sostenía un bastón, posteriormente identificado como el patriarca Hoyek, de quien nunca había oído hablar.

Seis meses después del viaje de León XIV al Líbano, este nuevo paso allana el camino para la beatificación de Elías Hoyek. El patriarca fue declarado "venerable" en 2019, durante el pontificado del Papa Francisco.

Luz verde para la beatificación de 80 mártires de España

Dos semanas antes de su viaje a España, León XIV también dio su aprobación al reconocimiento del martirio de Francisco González de Córdova y 79 compañeros —sacerdotes, religiosos o laicos— asesinados durante la Guerra Civil Española entre 1936 y 1937. Los nombres de estos católicos de la diócesis de Santander se suman a los miles de mártires de esta persecución ya reconocidos en los últimos años.

La validación de su martirio —murieron "en odio a la fe", según la terminología establecida— abre el camino a su beatificación. El reconocimiento de un "milagro" atribuido a su intercesión será entonces necesario para su canonización.

Las virtudes heroicas de cuatro figuras religiosas

Entre los nuevos decretos, la Iglesia Católica reconoce las virtudes heroicas del sacerdote salesiano italiano Costantino Vendrame. Nacido en 1893 en el seno de una familia humilde en Treviso, ingresó en la orden salesiana y dedicó su vida a viajar por el noreste, luego por el sur y finalmente por el este de la India para evangelizar. Allá donde iba, era reconocido como un "hombre de Dios", incluso por musulmanes e hindúes. Sobrevivió al cautiverio durante la Segunda Guerra Mundial —como ciudadano italiano en territorio del Imperio Británico— y falleció en 1957, tras meses de paciente sufrimiento a causa de una artritis severa.

Un decreto también reconoce las virtudes heroicas del fraile capuchino Nazareno da Pula (Giovanni Zucca de nacimiento), nacido en 1911 y fallecido en 1992 en Cerdeña. Íntimo colaborador del Padre Pío, se distinguió por su habilidad para predicar y consolar a los fieles. Se le atribuyen decenas de curaciones inexplicables.

Roma también promueve la causa de Sor María Ana Alberdi Echezarreta (María de la Concepción Cruz, su nombre de nacimiento). Nacida en Madrid en 1912, perdió a sus padres a los 7 años e ingresó en la Orden de la Inmaculada Concepción en 1932. Elegida abadesa en 1953, fue reelegida por sus hermanas durante 34 años e impulsó importantes reformas en su comunidad antes de fallecer en 1998.

Finalmente, un decreto avala las virtudes heroicas del Hermano Jean Thierry del Niño Jesús y de la Pasión, nacido en Camerún en 1982 como Jean Thierry Ebogo. Ingresó en la Orden de los Carmelitas Descalzos en 2003 en un monasterio de su país natal. Tras el diagnóstico de cáncer de hueso en 2004, le amputaron una pierna. Posteriormente fue enviado a Milán, Italia, para completar su noviciado y recibir tratamiento en una clínica italiana. Durante su hospitalización, a medida que su estado empeoraba, su habitación se convirtió en un lugar de encuentro y convivencia. Falleció el 5 de enero de 2006.