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(VIDEO) ¿Por qué la Biblia usa la medida de codos?

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Guillermo Arévalo - publicado el 21/05/26
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Una antigua medida que todavía tiene algo que enseñarnos. Desde el arca de Noé hasta el templo de Salomón, la Biblia utiliza una medida que hoy parece extraña: el codo. También una manera concreta en la que Dios habló al ser humano dentro de su vida cotidiana y de la realidad de su tiempo

Cuando leemos la Biblia, aparecen medidas que hoy suenan extrañas: talentos, siclos, estadios… y especialmente los famosos “codos”. El arca de Noé, el templo de Salomón y hasta la altura de gigantes bíblicos fueron descritos usando esta medida. Pero ¿por qué la Escritura utiliza “codos” y no metros o centímetros?

Más allá de una curiosidad histórica, esta antigua forma de medir también revela algo sobre la vida cotidiana del pueblo bíblico y la manera concreta en que Dios entra en la historia humana.

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