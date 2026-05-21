(VIDEO) ¿Por qué la Biblia usa la medida de codos?

Una antigua medida que todavía tiene algo que enseñarnos. Desde el arca de Noé hasta el templo de Salomón, la Biblia utiliza una medida que hoy parece extraña: el codo. También una manera concreta en la que Dios habló al ser humano dentro de su vida cotidiana y de la realidad de su tiempo

Cuando leemos la Biblia, aparecen medidas que hoy suenan extrañas: talentos, siclos, estadios… y especialmente los famosos “codos”. El arca de Noé, el templo de Salomón y hasta la altura de gigantes bíblicos fueron descritos usando esta medida. Pero ¿por qué la Escritura utiliza “codos” y no metros o centímetros?