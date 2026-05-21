¿Quieres ser valiente? Los mártires mexicanos nos enseñan 

¿Cómo ser valiente y defender la verdad en un mundo hostil? San Cristóbal Magallanes y sus compañeros mártires nos enseñan cómo vivir firmes a Cristo

La vida de San Cristóbal Magallanes un sacerdote valiente y sus compañeros mártires mexicanos sigue hablando profundamente al mundo moderno, especialmente en una cultura donde cada vez cuesta más mantenerse fiel a las propias convicciones. En medio del miedo, la violencia y la incertidumbre, estos santos eligieron permanecer firmes, servir a los demás y vivir con esperanza. Su testimonio no solo inspira desde la fe, también deja lecciones valiosas sobre valentía, coherencia, comunidad y propósito; virtudes que siguen siendo necesarias en nuestra vida cotidiana y en la manera en que convivimos con los demás.

La persecución actual

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Pareciera que la persecución cristiana solo pertenece a la historia, sin embargo, estos hombres valiente, nos enseñan que la lucha por defender la verdad aún no acaba, pues aunque parezca increíble, aún existen países donde hombres y mujeres son martirizados y asesinados a causa de su fe o por alguna otra injusticia humana.

Quizás en nuestro contexto no existe ese tipo de persecución, pero sí una persecución mediática en redes sociales, en la escuela, en el trabajo o incluso en grupos sociales, donde necesitamos ser valientes y enfrentarnos con la verdad.

1 Para ser valientes no es necesario utilizar la violencia

San Cristóbal Magallanes enfrentó la persecución sin odio ni violencia. Su fortaleza provenía de la claridad de sus convicciones.

En nuestro contexto podemos evitar caer en discusiones destructivas, ya sea en nuestra familia, trabajo o bien, en redes sociales. Así como también mantener la calma a la hora de hablar, defender nuestras ideas siempre con respeto y actuar con coherencia.

2 Permanecer siempre fieles, incluso en la dificultad

Muchos de estos mártires sabían que continuar con su misión implicaba riesgos, pero aun así no abandonaron a su comunidad. Continuaron administrando los sacramentos, compartiendo el Evangelio y acudían a misa a pesar de los peligros.

Hoy podemos ser valientes al perseverar en una relación, seguir adelante en medio del cansancio, mantener nuestra integridad y no renunciar a nuestros principios por aceptación social. Ya que muchas veces, por querer formar parte de algún grupo social, nuestros valores pueden pasar desapercibidos.

3 La valentía también es servir al otro

Los mártires mexicanos siguieron acompañando espiritualmente a las personas aun en tiempos de miedo e incertidumbre. Esto nos recuerda que ser valientes no es pensar solo en uno mismo. Es escuchar a alguien que está enfrentando una crisis, ayudar sin esperar reconocimiento, acompañar a un familiar en sus necesidades o enfermedad yestar presentes cuando nos necesiten.

4 No dejar que el miedo tome todas las decisiones

Uno de los mayores testimonios de estos santos fue no permitir que el miedo gobernara sus vidas. Actualmente vivimos rodeados de muchos temores:

Miedo al rechazo, a fracasar, a no encajar, a expresar nuestras creencias, a comenzar algo nuevo, etc. Por eso, los mártires mexicanos nos enseñan que el miedo puede existir, pero no debe definir nuestro camino.

5 Perdonar de corazón

Una de las más grandes virtudes de los mártires mexicanos es el perdón, pues aún sabiendo que iban a ser capturados, martirizados y asesinados a causa de su fe, perdonaron verdaderamente a sus agresores. Antes de morir, san Cristóbal, dijo:

"Soy y muero inocente; perdono de corazón a los autores de mi muerte y pido a Dios que mi sangre sirva para la paz de los mexicanos desunidos".

Al grito de ¡Viva Cristo Rey!