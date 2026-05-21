Ébola del Congo: el valor heroico de seis monjas italianas

Fallecidas en 1995 tras contraer el virus de ébola al atender a los enfermos, estas misioneras fueron declaradas venerables por el Papa Francisco en 2021

El ébola es una de las amenazas sanitarias más temidas del continente africano. El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó el martes 19 de mayo sobre "la magnitud y la rapidez" de la epidemia de ébola que azota a la República Democrática del Congo (RDC). A fecha de hoy, la epidemia ya se ha cobrado 131 vidas y hay 513 casos sospechosos. En los últimos 50 años, esta enfermedad, que provoca una fiebre hemorrágica extremadamente contagiosa y especialmente mortal, ha causado más de 15 000 muertes en el continente africano.

Con cada nuevo brote, resurge el recuerdo de los profesionales sanitarios que arriesgaron, y a veces, dieron su vida para atender a los enfermos. Entre ellos, las Hermanas de los Pobres del Instituto Palazzolo ocupan un lugar especial. En 1995, seis religiosas italianas en misión en el Congo fallecieron tras contraer la enfermedad al lado de sus pacientes. Hoy en día, están en proceso de canonización.

De África al mundo: la historia de la misión de las Hermanas de los Pobres

La Orden de las Hermanas de los Pobres, también conocida como Instituto Palazzolo, fue fundada en 1869 en Bérgamo por el beato Luigi Maria Palazzolo. Reconocido oficialmente por la Santa Sede en 1912, este instituto reúne a religiosas que pronuncian los votos de castidad, pobreza y obediencia. Dedican su vida al servicio de los más desfavorecidos y de los niños huérfanos. La mayoría son enfermeras con experiencia y ejercen su misión en algunas de las regiones más desfavorecidas del mundo.

La historia misionera de las Hermanas de los Pobres comienza tras la Segunda Guerra Mundial, cuando la congregación emprende por primera vez la expansión de su obra más allá de Italia. Su primera misión las llevó a China, pero esta iniciativa se vio interrumpida por la revolución comunista. Entonces se dirigieron a África y, en 1951, se instalaron en el Congo Belga, que más tarde se convirtió en Zaire y, posteriormente, en la actual República Democrática del Congo.

Courtesy of Le Suore delle Poverelle dell'Istituto Palazzolo

¿Quiénes son estas seis religiosas que dieron la vida por los enfermos?

Las Hermanas de los Pobres del Instituto Palazzolo, que no deben confundirse con las Hermanitas de los Pobres —congregación fundada en 1839 por Jeanne Jugan y dedicada a la atención de personas mayores desfavorecidas—, se distinguieron por su dedicación a los enfermos durante la epidemia de ébola en el Congo. Varias de ellas perdieron la vida tras contraer la enfermedad mientras prestaban cuidados. En homenaje a este notable testimonio de fe y caridad, el papa Francisco declaró venerables a seis de estas religiosas el 20 de febrero y el 21 de marzo de 2021, reconociendo así oficialmente la heroicidad de sus virtudes.

1 HERMANA FLORALBA RONDI

La hermana Floralba Rondi ocupaba el cargo de enfermera jefe en el bloque quirúrgico del hospital principal de Kikwit. Estuvo en el Congo desde 1952, donde dedicó más de cuarenta y tres años de su vida religiosa y misionera. Nacida el 10 de diciembre de 1924 en Pedrengo, Italia, pronunció sus votos perpetuos varios años antes de partir hacia el Congo.

Tras pasar seis años en Kinshasa al servicio de las personas afectadas por la lepra, regresó a Kikwit en 1994. Cuando contrajo el virus del Ébola, pensó al principio que padecía fiebre tifoidea. Tenía previsto regresar a Mosango para continuar su labor con los leprosos, pero la enfermedad decidió lo contrario. Falleció el 28 de abril de 1995, a la edad de 71 años.

2 HERMANA CLARANGELA

Alessandra Ghilardi nació el 21 de abril de 1931 en Bérgamo. El 8 de septiembre de 1952, en la festividad de la Natividad de la Virgen María, tomó los hábitos y recibió el nombre de hermana Clarangela. Enviada al Congo Belga en 1959, se formó en obstetricia y ejerció su ministerio en Kikwit, en Mosango y en las misiones de Tumikia. Dedicó los últimos treinta años de su vida a Zaire. El 29 de abril de 1995, cayó gravemente enferma; los médicos sospecharon en un primer momento de una fiebre hemorrágica. Falleció el 6 de mayo de 1995. Dos días más tarde, los análisis confirmaron que había fallecido a causa del virus del Ébola.

3 HERMANA DINAROSA

Dinarosa Belleri, cuyo nombre de pila era Teresina, ingresó en la Congregación de las Hermanas de los Pobres del Instituto Palazzolo a los 21 años. Su primera misión la llevó al hospital marítimo de Cagliari. Posteriormente se incorporó al centro hospitalario de Mosango, donde ejerció durante diecisiete años. En 1983, fue enviada a Kikwit, donde se dedicó a los leprosos, a los tuberculosos y a muchos otros enfermos y heridos. Cuando la epidemia de ébola azotó la región, la hermana Dinarosa decidió permanecer en su puesto, fiel a la misión de servicio y caridad transmitida por el beato Luigi Maria Palazzolo. Continuó su labor sin descanso, hasta el agotamiento. Murió a causa del virus del Ébola el 14 de mayo de 1995.

Courtesy of Le Suore delle Poverelle dell'Istituto Palazzolo

4 HERMANA ANNALVIRA

Desde su infancia, Céleste Ossoli sintió una profunda vocación por la vida religiosa. A pesar de la fuerte oposición inicial de su padre, que acabó cediendo, ingresó en la Congregación de las Hermanas de los Pobres el 5 de octubre de 1953 y tomó el nombre de sor Annalvira. Tras pronunciar sus votos, fue enviada al Congo Belga el 1 de noviembre de 1961. Afectada por la tuberculosis pulmonar, afrontó la enfermedad con valentía y luego cursó una formación en obstetricia en Roma antes de regresar a África.

En el Congo, asistió en el parto a hasta treinta o cuarenta niños al día, lo que le valió el cariñoso apodo de «mujer de vida». Posteriormente, se convirtió en superiora provincial de África, una responsabilidad que la llevó a recorrer largas distancias para visitar las diferentes comunidades misioneras. Cuando la epidemia de ébola azotó la región en 1995, recorrió más de 500 kilómetros en jeep para reunirse con su amiga, la hermana Floralba Rondi, gravemente enferma. Unas semanas más tarde, ella misma sucumbió al virus del ébola, el 23 de mayo de 1995.

5 HERMANA VITAROSA

María Rosa Zorza nació el 9 de octubre de 1943 en Palosco, Italia. Era la menor de una familia de siete hermanos; perdió a su madre a los dos años y creció al cuidado de su abuela materna. Desde muy temprana edad sintió la llamada de Dios. Ingresó en la Congregación de las Hermanas de los Pobres el 1 de septiembre de 1966 y tomó el nombre de hermana Vitarosa. Enviada a Milán, se formó como enfermera especializada en geriatría. Sin embargo, su mayor deseo seguía siendo dedicarse a los niños pobres de África.

Tras varios años de espera, ve cumplido ese deseo cuando es enviada a Kikwit, el 20 de octubre de 1982, para trabajar en el hospital civil. Cuando la epidemia de ébola azota la región, la hermana Vitarosa sigue cuidando a los enfermos con una calma y una fe notables. A quienes le preguntaban si tenía miedo, ella respondía simplemente: «¿Miedo de qué?», antes de cantar en lengua kinshasa: «Si Jesucristo os llama a la Iglesia, aceptad servirle con todo vuestro corazón». Falleció a causa del virus del Ébola el 28 de mayo de 1995.

Courtesy of Le Suore delle Poverelle dell'Istituto Palazzolo

6 HERMANA DANIELANGELA

Anna Sorti nació el 15 de junio de 1947 en Bérgamo, Italia. Era la menor de una familia de trece hermanos, de los cuales solo sobrevivieron siete, y perdió a sus padres con un año de diferencia, en 1956 y 1957. Profundamente marcada por estas pruebas, se alejó por un tiempo de la fe antes de reencontrar su vocación gracias al acompañamiento de las Hermanas de los Pobres. A los 19 años, ingresó en la congregación y recibió el nombre de hermana Danielangela.