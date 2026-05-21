“Donde la fe se encuentra con el arte”: Dua Lipa recomienda visitar una capilla en México

La cantante Dua Lipa compartió sus recomendaciones culturales. Entre ellas, destaca una capilla diseñada por Luis Barragán, ubicada en la Ciudad de México

¿Cuál es el lugar cultural que todo el mundo debería visitar al menos una vez en la vida? Para Dua Lipa, la respuesta se encuentra a miles de kilómetros de la Croisette, en el corazón de la Ciudad de México, en la capilla del convento de los Capuchinos diseñada por el arquitecto Luis Barragán.

Invitada por el medio Konbini durante el Festival de Cine de Cannes, que se celebra del 12 al 23 de mayo, la cantante británica compartió sus recomendaciones culturales en un video publicado en Instagram este martes 19 de mayo. A lo largo de la entrevista, la intérprete de "New Rules" , "Levitating" y "Don't Start Now" habló sobre su película francesa favorita, su libro infantil favorito, los artistas que han inspirado su carrera y la película que le produce nostalgia.

"Tuve una experiencia verdaderamente profunda y magnífica en la iglesia de Barragán, Ciudad de México".

Sin embargo, fue su respuesta a la pregunta sobre un lugar cultural imperdible la que brindó una de las revelaciones más inesperadas de la entrevista. "Tuve una experiencia verdaderamente profunda y hermosa en la Iglesia de Barragán en la Ciudad de México", confesó la artista.

"La experiencia en sí es hermosa. Hay que llamar a una monja que te permite acceder a ciertos momentos. Es un lugar donde la fe y el arte se encuentran", continuó. Con estas palabras, Dua Lipa evoca un lugar íntimo y casi secreto, donde la arquitectura y la espiritualidad se combinan para ofrecer una evasión atemporal.

Nacida en Londres en 1995, Dua Lipa se ha consolidado como una de las mayores estrellas del pop contemporáneo. Ganadora de múltiples premios, es reconocida tanto por su éxito mundial como por su curiosidad artística y su aprecio por la cultura en todas sus formas.