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(VIDEO) Cuando practicar la fe era ilegal en México

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Guillermo Arévalo - publicado el 20/05/26
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La historia de los santos mexicanos que vivieron la Guerra Cristera y defendieron su fe en medio de una profunda crisis política y religiosa

En México, hablar de la Guerra Cristera sigue despertando memoria, debate y emociones. Fue un periodo marcado por tensiones políticas, persecución religiosa y violencia que dejó miles de muertos entre 1926 y 1929. En medio de ese contexto surgieron figuras como San Cristóbal Magallanes y sus compañeros mártires, sacerdotes y laicos que decidieron permanecer fieles a su fe aun cuando practicarla públicamente podía costar la vida.

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