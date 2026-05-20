La Tierra Santa vio nacer al Salvador, pero también ha sido cuna de numerosas iniciativas que dan esperanza a quienes viven allí, en medio de conflictos aparentemente irresolubles. En Palestina, la familia Khoury creó hace más de treinta años una cerveza, la Taybeh. Una bonita aventura y un éxito tanto económico como gustativo para estos cristianos

Es la historia de una esperanza y de una larga perseverancia, la historia de una familia que no se desanima. Una "deliciosa" aventura, que lleva el nombre de la cerveza homónima elaborada en la ciudad de Taybeh, en Palestina, cuyos 1.200 habitantes son cristianos. En este país del Levante, reconocido por Francia el otoño pasado, los negocios se rigen por los vaivenes geopolíticos, y los de los Khoury, los fundadores de esta cervecería, no son una excepción. Una familia cristiana, que ha decidido resistirse a la resignación a través del trabajo.

Todo comienza… en Estados Unidos. A finales de los años 80, como muchos palestinos, Nadim Khoury se exilia al otro lado del Atlántico, pero regresa al menos una vez al año a su pueblo natal, a unos doce kilómetros de Ramala, en el corazón de Cisjordania. Apasionado por la cerveza, que descubrió en el país del Tío Sam, la elabora para los suyos durante esas estancias estivales.

Esta actividad, que hasta entonces era algo confidencial, se convirtió en un auténtico proyecto familiar en 1994. Un año antes, los acuerdos de Oslo, que normalizaron las relaciones entre Israel y los territorios palestinos representados por Yasser Arafat, habían despertado una gran ola de esperanza.

A su padre Canaan, que se había quedado en Taybeh y les instaba a volver para construir un futuro, Nadim y su hermano David le lanzaron un reto: conseguir las autorizaciones para producir una cerveza palestina. Porque el hijo de la tierra se había convertido en maestro cervecero y dudaba en lanzarse en Estados Unidos.

Un sueño hecho realidad

famille Khoury

Una vez obtenidas las autorizaciones y comprado el terreno, he aquí a Nadim y su familia de vuelta en la ciudad adonde Jesús se refugió antes de su Pasión, la Efraín bíblica. Dado que la ciudad ha recibido desde entonces el nombre de "deliciosa", ese será también el nombre de la bebida, la primera de este tipo elaborada en Tierra Santa.

El "sueño", como lo describe Canaan, hijo de Nadim, se ha hecho realidad. Y sigue siendo un negocio familiar. Canaan, tras estudiar en Harvard y formarse en el mundo de la cerveza, trabaja allí con su hermana Madees, maestra cervecera. En más de treinta años, la empresa ha crecido mucho. Ahora ofrece siete cervezas clásicas, entre ellas una IPA y una sin alcohol, prueba de su preocupación por adaptarse al mercado.

De hecho, los Khoury producen 6000 hectolitros al año, cuando todo va bien, de los cuales el 15 % se destina a la exportación a unos quince países. El 50 % de la producción se consume en Palestina, a pesar de que la inmensa mayoría de la población es musulmana y no puede beber alcohol. El 35 % restante se comercializa en el mercado israelí, "incluidos Jerusalén Este y Jerusalén Oeste", precisa Canaan. La cuestión no es inocente: la economía palestina depende totalmente de sus vecinos, que controlan puertos y aeropuertos, exportaciones e importaciones.

Así ocurre con las maltas y el lúpulo utilizados para la cerveza Taybeh, que proceden de Europa. El agua natural, que proviene de un manantial cercano, también se encuentra en el centro de los retos geopolíticos. La última ciudad totalmente cristiana de Palestina está rodeada de asentamientos israelíes y, desde el 7 de octubre de 2023, sufre ataques de colonos —en particular, un incendio el pasado mes de junio— y dificultades de circulación debido a los controles instalados por el ejército israelí. Todo ello no favorece ni el crecimiento económico ni la tranquilidad de la vida cotidiana.

Mantener la esperanza a pesar de todo

Ben Brown | Ben Brown

Pero Canaan se mantiene fiel a la idea original: "Poner en marcha un proyecto simbólico y emprendedor en nuestro país de origen" para "contribuir al desarrollo de Palestina y participar en la construcción de su futuro".

Así pues, la cervecería Taybeh sigue innovando, ofrece cervezas especiales (con zaatar, zumaque, café árabe, higo chumbo) y establece colaboraciones para exportar. "Producir cerveza aquí no es tarea fácil", reconoce el hijo del fundador. "Tenemos que lidiar con las barreras de la ocupación, los puestos de control, los problemas de acceso al agua y los retrasos logísticos en la exportación".

Gracias a la fe, que "forma parte integrante de nuestra identidad", recuerda, los Khoury siguen adelante. Elaborar cerveza en esta tierra es más que un negocio, es "un símbolo de resiliencia, identidad y creatividad"; la Taybeh "encarna la cultura, el saber hacer y la dignidad de los palestinos. "Mantenemos la esperanza", concluye Canaan.