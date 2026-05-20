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¿Qué es la liturgia? León XIV inicia una serie de catequesis

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Antoine Mekary | ALETEIA

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I.Media - publicado el 20/05/26
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Continuando su ciclo sobre el Concilio Vaticano II, León XIV comenzó sus catequesis sobre la Constitución conciliar Sacrosanctum Concilium, que aborda la reforma litúrgica

El Concilio Vaticano II no solo buscaba "emprender una reforma de los ritos", sino también "situar el misterio de Cristo" en el centro de la liturgia, explicó el Papa León XIV durante la audiencia general del 20 de mayo de 2026, celebrada en la Plaza de San Pedro. El Papa continuó su ciclo de enseñanzas sobre los textos del Concilio celebrado entre 1962 y 1965, iniciando así un ciclo dedicado a la liturgia.

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Tags:
audiencia generalconcilio vaticano iiliturgiapapa leon xiv
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