María, a los 95 años, evangeliza con sus 500 estatuas de la Virgen

En Brasil, María do Carmo, de 95 años, ha cultivado una profunda devoción a la Virgen María desde su infancia. En su casa guarda más de 500 estatuas de la Virgen provenientes de todo el mundo. Durante el último año, con la ayuda de su hija, ha compartido esta pasión espiritual en Instagram y Facebook, donde ha conmovido a miles de internautas

En su casa (Brasil), Maria do Carmo ha dedicado una habitación entera a la Virgen María. En estantes cuidadosamente dispuestos, más de 500 estatuas de la Virgen, de distintos tamaños y procedentes de todos los rincones del mundo, permanecen silenciosas. Juntas, forman un verdadero santuario doméstico, donde cada imagen narra una historia de fe, oración y ternura hacia la Madre de Dios.



A sus 95 años, Maria do Carmo Arreguy Corrêa ha transformado su impresionante colección en una inesperada misión en las redes sociales. Mediante breves videos en portugués, comparte con sencillez las historias, anécdotas y gracias atribuidas a estas imágenes de la Virgen María. Antigua maestra, Maria do Carmo vive ahora al ritmo del rosario y de sus videos educativos y espirituales en las redes sociales. Durante el mes de mayo, tradicionalmente dedicado a la Virgen María, esta devota mujer accedió a responder a nuestras preguntas y compartir el lugar tan especial que Nuestra Señora ocupa en su vida.

Una vida bajo la mirada de Nuestra Señora

La devoción mariana de María do Carmo comenzó en su infancia. A los siete años, su madre la matriculó en la escuela primaria Nossa Senhora do Carmo en Belo Horizonte, en el estado de Minas Gerais, al suroeste de Brasil. A través del ritmo de los cantos, la oración y la vida de la escuela dirigida por monjas, la pequeña desarrolló gradualmente un profundo afecto por la Virgen María.

"Me encariñé profundamente con Nuestra Señora. La miraba como si me estuviera hablando".

En casa, la presencia de María es igual de familiar. Maria do Carmo recuerda con especial claridad la estatua de Nuestra Señora de las Gracias que su madre guardaba en su habitación. Todos los días, su madre reunía a sus hijos para rezar el rosario, y fue ante ese rostro maternal, al ritmo de las Ave Marías recitadas en familia, que su devoción a la Virgen María echó raíces profundas.

"Me encariñé profundamente con la Virgen", confiesa con voz embargada por la emoción. "La miraba como si me hablara. Desde entonces, la Virgen ha estado a mi lado como una amiga y una madre".



Desde muy pequeña, María do Carmo también participó en las tradicionales coronaciones de la Virgen, una costumbre particularmente arraigada en Brasil durante el mes de mayo. Durante estas celebraciones, niños y adolescentes colocan una corona sobre la cabeza de una estatua de la Virgen mientras cantan himnos marianos.

De niña, se ofrecía como voluntaria en todas las fiestas parroquiales para cantar y coronar a la Virgen. "¡Coroné a la Virgen tantas veces que casi termino convertida en estatua!", dice hoy con humor.

Con el paso de los años, esta devoción a la Virgen María se materializó gradualmente en una extraordinaria colección, nacida casi por casualidad. Ya adulta, un sacerdote notó la admiración con la que María do Carmo contemplaba una estatua de la Virgen María. Conmovido por su devoción, decidió regalársela. María do Carmo regresó a casa profundamente emocionada. Al descubrir el regalo, su esposo, periodista, comentó con cariño: "Esta es la primera de una colección". Y así, mientras viajaba, comenzó a traerle nuevas representaciones de la Virgen. Entonces los regalos se multiplicaron. Amigos, sacerdotes e incluso personas que no conocía le enviaban estatuas de todos los rincones del mundo. Año tras año, la colección de esta devota mujer creció.

Hoy, más de 500 estatuas de la Virgen María ocupan una habitación entera en la casa de la nonagenaria, además de más de cien figuritas cuidadosamente dispuestas en una vitrina. "Tengo una habitación entera para ellas", explica Maria do Carmo antes de añadir: "Vienen de Europa, Asia, África... de todas partes del mundo".

"Mi misión es compartir mi devoción"

Maria do Carmo comenzó a compartir su devoción mariana en Instagram y Facebook en octubre de 2024. Hoy, tiene casi 4.500 seguidores en ambas plataformas. Su hija, Mariana, también periodista, la ayuda a grabar, editar y publicar los videos.

Sentada entre sus estatuas, Maria do Carmo elige una imagen de Nuestra Señora, cuenta su historia y comparte, con sencillez, los recuerdos asociados a ella. "Hablo un poco, muestro una foto, cuento una breve historia...", explica humildemente.

"Mi misión es compartir mi devoción y hablar sobre la Virgen María", añade la mujer de 95 años. Así, mucho más que simplemente compartir oraciones, sus publicaciones combinan recuerdos personales, anécdotas y testimonios de fe. Detrás de cada estatua hay una historia: un regalo recibido de un ser querido, una imagen traída de un viaje, una intención de oración respondida o incluso una sanación.

"No solo quiero hablar de devoción. También quiero contar mi propia historia con Nuestra Señora", dice.

Las reacciones de los internautas siguen sorprendiéndola y emocionándola. "Están encantados", explica refiriéndose a sus seguidores. "Me escriben, me mandan fotos, me dicen dónde encontrar una nueva estatua. Algunos incluso me envían imágenes de la Virgen María de regiones lejanas, aunque nunca me hayan conocido".

No hay límite de edad para transmitir la fe

Más allá de estas muestras de afecto, Maria do Carmo considera estos intercambios una verdadera misión. A través de sus videos, espera transmitir la belleza de la devoción mariana y recordar a todos que María nos acompaña tanto en las alegrías como en las dificultades.

En sus publicaciones, muchos internautas le comentan cuánto les animan sus testimonios a retomar el rezo del rosario, a rezar más o a darle a la Virgen María un lugar más destacado en su vida espiritual. "Realmente necesitaba esto. Aquí estás de nuevo con una nueva historia que fortalece aún más nuestra devoción a la Virgen", escribió un suscriptor en uno de sus últimos videos.