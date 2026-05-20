Encíclica, exhortación, motu proprio… cómo entender los textos del Papa

Desde Benedicto XIV (1740-1758), los papas han publicado multitud de textos didácticos sobre temas teológicos, eclesiásticos o sociopolíticos en forma de encíclica. Del griego enkuklios que significa "circular", y del latín litterae encyclicae, la encíclica es, por tanto, originalmente una "carta circular" del papa a los obispos del mundo, o a algunos de ellos, dirigida también a través de ellos al clero y a los fieles, e incluso, a veces, "a personas de buena voluntad".

Un año después de su elección, el 25 de mayo de 2026, León XIV publicará la primera encíclica de su pontificado, <em>Magnifica Humanitas. </em>Este es un resumen de la función de los principales textos del magisterio papal

El título de una encíclica siempre se toma del inicio, generalmente las dos o tres primeras palabras del texto. La versión oficial de una encíclica está en latín. Sin embargo, cuando se dirige a una nación en particular, se escribe en su idioma. Este fue el caso de Mit brennender Sorge ("Con ardiente angustia", en alemán), una encíclica del papa Pío XI publicada en 1937 y dirigida a la Iglesia en Alemania en respuesta al auge de la ideología nazi.

Estos textos papales tienen valor instructivo y, en ocasiones, contienen advertencias, aunque raramente condenas. Sin embargo, una encíclica no promulga nuevos dogmas. Ofrece una interpretación de la doctrina, así como soluciones y análisis, y exalta figuras ejemplares, como la Virgen María.

Carta, bula papal, motu proprio, telegrama…

La encíclica no debe confundirse con la exhortación apostólica, que tiene un estatus similar. Ambas tienen alcance universal y función didáctica, pero el valor y la solemnidad de la primera prevalecen sobre los de la segunda.

Mediante la exhortación apostólica, el jefe de la Iglesia católica invita a los fieles a poner en práctica ciertos aspectos de la fe. El propósito de la exhortación apostólica no es definir puntos de doctrina, sino más bien guiar la vida espiritual y pastoral de los fieles.

Desde su elección, León XIV ha publicado únicamente una exhortación apostólica, Dilexi te, un texto heredado del Papa Francisco sobre el amor a los pobres.

Una carta apostólica suele referirse a una categoría específica de fieles o a un acontecimiento particular. Si bien generalmente tiene un carácter pastoral, también puede ser jurídica: en este caso, se publica como un "motu proprio", que sirve para establecer leyes o reglamentos administrativos dentro de la Iglesia. Desde el inicio de su pontificado, León XIV publicó siete cartas apostólicas sobre temas tan diversos como la arqueología, el sacerdocio, la unidad cristiana y la educación. Tres de ellas fueron motu proprio que reformaron los asuntos vaticanos.

Otro documento a disposición de los sucesores de Pedro es la bula papal. Cada Jubileo, por ejemplo, se proclama mediante una "bula papal de indicción", una carta escrita en un estilo solemne. El término bulla (del latín bulla, que significa objeto redondo) se refería originalmente a la cápsula metálica utilizada para proteger el sello de cera adherido a un documento papal de particular importancia, que atestiguaba su autenticidad y, por lo tanto, su autoridad. Con el paso de los siglos, el término pasó a designar primero el sello y luego el documento mismo.

El pontífice también puede escribir cartas sencillas. En un año, León XI publicó 27. Algunas son "quirografías" —el equivalente a decretos— y otras tienen valor pastoral. Mediante una carta papal en latín, el papa encomienda a sus "legados" que lo representen en las celebraciones locales de aniversarios importantes de la Iglesia, o ratifica la elección de los líderes de las Iglesias orientales.

Además, el Papa utiliza frecuentemente mensajes, sobre todo para las Jornadas Mundiales temáticas de la Iglesia Católica (paz, los pobres, los ancianos, la juventud, la migración, las vocaciones, etc.).