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Encíclica, exhortación, motu proprio… cómo entender los textos del Papa

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I.Media - publicado el 20/05/26
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Un año después de su elección, el 25 de mayo de 2026, León XIV publicará la primera encíclica de su pontificado, <em>Magnifica Humanitas. </em>Este es un resumen de la función de los principales textos del magisterio papal

Desde Benedicto XIV (1740-1758), los papas han publicado multitud de textos didácticos sobre temas teológicos, eclesiásticos o sociopolíticos en forma de encíclica. Del griego enkuklios  que significa "circular", y del latín litterae encyclicae, la encíclica es, por tanto, originalmente una "carta circular" del papa a los obispos del mundo, o a algunos de ellos, dirigida también a través de ellos al clero y a los fieles, e incluso, a veces, "a personas de buena voluntad".

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Tags:
cartadocumentoenciclicapapa leon xiv
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