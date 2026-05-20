"El agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua viva, que brota hacia la vida eterna. Se trata de un nuevo tipo de agua, un agua viva y saltarina, que brota para aquellos que son dignos. Pero, ¿por qué Cristo llamó «agua» a la gracia del Espíritu? Porque todas las cosas dependen del agua; las plantas y los animales tienen su origen en el agua. El agua desciende del cielo en forma de lluvia y, aunque es siempre la misma en sí misma, produce muchos efectos diferentes: uno en la palmera, otro en la vid, y así sucesivamente en toda la creación. No desciende, unas veces como una cosa y otras como otra, sino que, aunque permanece esencialmente igual, se adapta a las necesidades de cada criatura que la recibe".