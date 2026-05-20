El Espíritu Santo, al ser la tercera Persona de la Santísima Trinidad, no tiene una forma ni un cuerpo concretos. Esto significa que cualquier imagen que tengamos del Espíritu Santo sirve principalmente para ayudarnos a ilustrar su acción, y no el recipiente en el que habita.
Por ejemplo, aunque a menudo se representa al Espíritu Santo como una paloma, esto no significa que el Espíritu Santo sea una paloma, sino más bien que, para los pueblos antiguos, las palomas representaban lo divino.
De manera similar, podemos pensar en la acción del Espíritu Santo como "agua viva", un símbolo que no suele asociarse con el Espíritu Santo.
Agua viva
San Cirilo de Jerusalén hace referencia a esta comparación en una instrucción catequética que se recoge en el Oficio de las Lecturas:
"El agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua viva, que brota hacia la vida eterna. Se trata de un nuevo tipo de agua, un agua viva y saltarina, que brota para aquellos que son dignos. Pero, ¿por qué Cristo llamó «agua» a la gracia del Espíritu? Porque todas las cosas dependen del agua; las plantas y los animales tienen su origen en el agua. El agua desciende del cielo en forma de lluvia y, aunque es siempre la misma en sí misma, produce muchos efectos diferentes: uno en la palmera, otro en la vid, y así sucesivamente en toda la creación. No desciende, unas veces como una cosa y otras como otra, sino que, aunque permanece esencialmente igual, se adapta a las necesidades de cada criatura que la recibe".
Esta es una imagen importante, ya que nos recuerda cómo el agua es una parte tan necesaria de la vida humana y algo que todos necesitamos beber profundamente.
Necesitamos al Espíritu Santo
El Espíritu Santo es esa agua, que nos ayudará a dar mucho fruto, como continúa san Cirilo:
"Del mismo modo, el Espíritu Santo, cuya naturaleza es siempre la misma, simple e indivisible, reparte la gracia a cada hombre según su voluntad. Al igual que un árbol seco que brota cuando se le riega, el alma da fruto de santidad cuando el arrepentimiento la ha hecho digna de recibir al Espíritu Santo. Aunque el Espíritu nunca cambia, los efectos de su acción, por voluntad de Dios y en nombre de Cristo, son numerosos y maravillosos".
Aunque podamos pensar que podemos progresar en la vida sin la acción del Espíritu Santo en nuestra alma, la realidad es que no podemos.
Necesitamos al Espíritu Santo para regar en nuestro interior las semillas de la santidad, de modo que nuestra fe crezca hasta convertirse en un árbol imponente, un «roble de la justicia».
Ven, Espíritu Santo, Agua Viva.