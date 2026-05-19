Oración de San Bernardino de Siena al Santo Nombre de Jesús

Uno de los mayores promotores de la devoción al Santo Nombre de Jesús fue el sacerdote franciscano San Bernardino de Siena. Llegó incluso a crear un estandarte con el monograma IHS y lo llevaba consigo a todas partes. También le compuso una oración.
El Santo Nombre de Jesús
Predicaba sobre la reverencia hacia el Santo Nombre de Jesús y la necesidad de invocar su nombre en todas las cosas. En sus sermones, difundía su devoción en tablillas de madera de color dorado y azul, en las que estaba pintado o grabado el monograma IHS (Iesus Hominum Salvator) coronado por una cruz e inscrito en un sol, invitando a los fieles a llevarlo en el corazón y a grabarlo en las puertas de casas y edificios.
Sus detractores acusaron de idolatría esta devoción y a él de hereje, pero fue absuelto en 1426, después de ser convocado a Roma por el papa Martín V.
El santo fue un gran predicador, y después de una vida de entrega fiel a la predicación valiente y veraz, basada en oración y estudio, murió en L'Aquila el 20 de mayo de 1444.
Fue canonizado por el papa Nicolás V el 24 de mayo del año jubilar de 1450, solemnidad de Pentecostés.
A continuación se incluye una breve oración compuesta por san Bernardino de Siena en honor al nombre de Jesús, en la que nos ponemos bajo su cuidado más vigilante.
Oración
"¡Jesús, Nombre lleno de gloria, gracia, amor y fuerza! Tú eres el refugio de los que se arrepienten, nuestro estandarte de batalla en esta vida, la medicina de las almas, el consuelo de los que lloran, el deleite de los que creen, la luz de los que predican la verdadera fe, la recompensa de los que trabajan, la curación de los enfermos.
A ti aspira nuestra devoción; por ti son recibidas nuestras oraciones; nos deleitamos en contemplarte. Oh Nombre de Jesús, tú eres la gloria de todos los santos por toda la eternidad. Amén".