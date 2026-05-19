Oración de San Bernardino de Siena al Santo Nombre de Jesús

San Bernardino de Siena sentía una gran devoción por el Santo Nombre de Jesús, que difundió en sus predicaciones, y solía rezar esta oración con frecuencia

Uno de los mayores promotores de la devoción al Santo Nombre de Jesús fue el sacerdote franciscano San Bernardino de Siena. Llegó incluso a crear un estandarte con el monograma IHS y lo llevaba consigo a todas partes. También le compuso una oración.

El Santo Nombre de Jesús

Predicaba sobre la reverencia hacia el Santo Nombre de Jesús y la necesidad de invocar su nombre en todas las cosas. En sus sermones, difundía su devoción en tablillas de madera de color dorado y azul, en las que estaba pintado o grabado el monograma IHS (Iesus Hominum Salvator) coronado por una cruz e inscrito en un sol, invitando a los fieles a llevarlo en el corazón y a grabarlo en las puertas de casas y edificios.

Sus detractores acusaron de idolatría esta devoción y a él de hereje, pero fue absuelto en 1426, después de ser convocado a Roma por el papa Martín V.

El santo fue un gran predicador, y después de una vida de entrega fiel a la predicación valiente y veraz, basada en oración y estudio, murió en L'Aquila el 20 de mayo de 1444.

Fue canonizado por el papa Nicolás V el 24 de mayo del año jubilar de 1450, solemnidad de Pentecostés.

A continuación se incluye una breve oración compuesta por san Bernardino de Siena en honor al nombre de Jesús, en la que nos ponemos bajo su cuidado más vigilante.

Oración