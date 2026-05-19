Mes de María: una ciudad italiana se tiñe de azul

Érase una vez… la devoción mariana en Italia. Es una historia que podría contarse para muchos pueblos de la Península, y que resulta particularmente evidente en Velletri, al sur de Roma, en la región de Castelli Romani

Enclavada entre los viñedos de un valle ondulado, la pequeña ciudad de Velletri, con sus aproximadamente 50.000 habitantes, celebra a la Virgen María cada mes de mayo desde hace décadas. El primer fin de semana de mayo, su centro histórico rebosa de una atmósfera única e inolvidable: aquí, no solo la primavera alegra a sus habitantes, sino también la fiesta de su patrona, Nuestra Señora de la Gracia.

Los aromas de las camelias, las hortensias y el jazmín estrellado se mezclan con una fragancia mariana. Los balcones lucen pancartas y telas azules que proclaman "VV Maria" – ¡Viva María! –, las calles empedradas están cubiertas con cartón azul celeste, cada escaparate exhibe un pequeño altar dedicado a la Virgen, y miles de personas acuden a la larga procesión vespertina, portando velas altas de un metro de largo.

Velletri EG

Un icono del siglo VIII

Esta tradición de rendir homenaje a Nuestra Señora de las Gracias se remonta a más de 400 años. Según los archivos municipales, existe constancia de ella ya en mayo de 1613. Si bien la procesión era mucho más corta en aquel entonces, ha ido creciendo en tamaño con el paso de los años, lo que demuestra el creciente afecto de los "Velletrani" por su Virgen, un antiguo icono que se cree que data del siglo VIII.

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Esta preciada imagen se encuentra ahora en la Catedral de San Clemente. Durante siglos, los lugareños le han demostrado una devoción inquebrantable, expresada también a través de prácticas folclóricas. Tal era el caso de los campesinos que acudían a arrodillarse a sus pies, implorándole que intercediera por las cosechas: según desearan buen tiempo o, por el contrario, lluvia, al abandonar San Clemente se dirigían hacia el mar o hacia las montañas, según cuentan las crónicas locales.

Procesión de la Virgen

La costumbre rural ha caído en desuso, pero no el cariño por este icono tan apreciado. Para su procesión anual en mayo, se le rodea una estructura adornada con hileras de piedras preciosas. Portadores vestidos con las túnicas tradicionales de antiguas hermandades se turnan para sostener la pesada estructura durante varios kilómetros. Por la noche, la procesión, entre cánticos, serpentea por las estrechas calles, pasando junto a todas las iglesias del centro histórico.

Esta procesión a la luz de las velas es un verdadero fenómeno: los comerciantes dejan sus puestos abiertos hasta que pasa la "Virgen", incluso si es medianoche. Miles de personas se congregan en las calles y, al paso del cuadro, los más atrevidos gritan "¡Viva María!", a lo que la multitud responde con un coro.

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