Marcha Nacional por la Vida: 25 ciudades de Colombia se unen

El 23 de mayo de 2026, los participantes de la XX Marcha Nacional por la Vida recorrerán las calles de 25 ciudades colombianas. Este es el vigésimo aniversario de la manifestación, que durante dos décadas ha sido una respuesta de la sociedad civil colombiana a la progresiva liberalización de las leyes sobre el aborto en el país

La plataforma cívica "Unidos por la Vida" organiza ininterrumpidamente la Marcha Nacional por la Vida desde 2006, año en que la Corte Constitucional colombiana liberalizó por primera vez la ley del aborto, permitiéndolo en tres casos: riesgo para la vida de la madre, violación y malformaciones fetales graves. Este fallo fue la chispa que encendió un movimiento social que perdura hasta nuestros días.

La marcha de este año tiene un significado especial. Marca veinte años desde aquella decisión trascendental y cuatro años desde el siguiente paso, aún más radical. En febrero de 2022, la Corte Constitucional dictaminó por 5 votos a favor y 4 en contra que el aborto a petición es legal hasta la semana 24 de gestación. Después de esa fecha, la interrupción del embarazo solo es posible en los casos contemplados en el fallo de 2006. De esta manera, Colombia se convirtió en uno de los países con las leyes de aborto más liberales de América Latina, en una región dominada por la tradición católica.

"Colombia es provida" - movilización de 25 ciudades

Veinticinco ciudades de todo el país han anunciado su participación en la manifestación "Unidos por la Vida" de este año. Entre ellas se encuentran los principales centros urbanos: Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, Bucaramanga y Barranquilla, así como localidades más pequeñas como Chiquinquirá, San José del Guaviare y Valledupar.

Los organizadores hicieron un llamado a la ciudadanía a salir a las calles y demostrar que "Colombia es provida". Para la plataforma "Unidos por la Vida", la marcha no es solo una expresión de oposición a la ley vigente, sino también un testimonio positivo: una afirmación de la cultura de la vida en el espacio público.

El evento de este año atrajo gran atención entre los políticos. Jesús Magaña, director de "Unidos por la Vida", hizo un llamado a los parlamentarios de la llamada Bancada Provida —grupo que representa los intereses del movimiento provida— para que participen en la marcha. También extendió una invitación a los parlamentarios recién elegidos que firmaron el "Compromiso por la Vida" y que ingresarán al Congreso el 20 de julio. "Podemos afirmar que en el próximo Congreso tendremos una facción fuerte y dinámica que luchará por la vida. Por eso debemos seguir marchando", declaró Magaña.

Más de medio millón de niños por nacer

El mensaje central de la marcha de este año es tanto simbólico como estadístico. La organización de este evento indica que, en los 20 años transcurridos desde la primera despenalización del aborto en Colombia, más de 500.000 niños no han podido nacer. Esta cifra proviene de estimaciones basadas en datos publicados por los medios de comunicación y los informes anuales de Profamilia y Oriéntame, las dos mayores redes de clínicas de aborto del país.

Los organizadores destacan que Colombia carece de un registro estatal oficial de abortos, lo que dificulta determinar con precisión la magnitud del fenómeno. Por lo tanto, los datos citados por el movimiento provida se basan en fuentes disponibles, aunque incompletas.

Los organizadores de la marcha están particularmente preocupados por la tendencia posterior a 2022. Según "Unidos por la Vida", desde la liberalización de la ley del aborto, el número de abortos realizados hasta la semana 24 de gestación ha aumentado en más del 118 por ciento. "Siempre nos han dicho que la despenalización no conllevaría un aumento en el número de abortos", reza el comunicado de la plataforma. Para los grupos provida, este aumento confirma sus más profundas preocupaciones.

Iglesia en la primera fila

La marcha cuenta con el claro respaldo de la Iglesia Católica en Colombia. Entre quienes apoyaron públicamente la manifestación de este año se encontraba el Arzobispo de Cali, Luis Fernando Rodríguez. El obispo enfatizó que defender la vida "desde la concepción hasta la muerte natural es esencial" y animó a todos los ciudadanos a participar en la marcha, independientemente de su religión o creencias ideológicas.

Este enfoque es coherente con la política de larga data de la Conferencia Episcopal Colombiana, que participa regularmente en la Marcha Nacional por la Vida. Los obispos han exhortado a los fieles a participar en las siguientes ediciones de la marcha, emitiendo comunicados pertinentes y enfatizando que la defensa de la vida es fundamental para la doctrina social de la Iglesia.

Marcha por la Vida: ¿qué sigue?

La manifestación de este año tiene ambiciones que van más allá de una simple jornada. Unidos por la Vida anuncia que los resultados de las elecciones parlamentarias y la perspectiva de una facción provida fuerte en el nuevo Congreso (que se reunirá el 20 de julio de 2026) crean una oportunidad real para la acción legislativa en defensa de la vida. El movimiento planea presionar a los parlamentarios que firmaron el Compromiso por la Vida para que emprendan iniciativas legislativas concretas.