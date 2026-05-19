La antigüedad de la devoción mariana en las islas maltesas

La devoción mariana en Malta se remonta a los orígenes del cristianismo, pero los malteses siempre están dispuestos a aceptar nuevas devociones que se desarrollan en otros países

"De todos los dones traídos a estas costas a lo largo de la historia de vuestro pueblo", dijo el Papa Benedicto XVI a los malteses cuando visitó el país en 2010, "el don traído por Pablo fue el más grande de todos [la Buena Nueva de la Salvación por medio de Jesucristo] , y es un gran mérito vuestro que fuera inmediatamente aceptado y atesorado". Benedicto se refería al famoso pasaje del libro de los Hechos [27, 28] conocido comúnmente como el Naufragio de Pablo, y a su encuentro con Publio, el jefe de la isla que finalmente se convirtió en su primer obispo.

Pablo naufragó frente a la costa noroeste de Malta, camino a Roma para ser juzgado, en el año 60, y pasó allí los meses de invierno, cuando la navegación era imposible. Fue durante esos tres meses cuando sentó las bases del cristianismo maltés; así, el cristianismo en el archipiélago se convirtió en una tradición tan antigua como en Éfeso, Jerusalén, Corinto y la propia Roma.

Islas paleocristianas

El archipiélago maltés puede presumir de una tradición cristiana ininterrumpida de 2000 años. Prueba documental sólida del culto paulino en estas islas son las referencias del siglo VI a Gaudomelite (Melita de Gozo) en los apócrifos Hechos de Pedro y Pablo, y la narración del siglo XII en el poema griego anónimo (publicado como Tristia ex Melitogaudo).

El cristianismo en las islas no se extendió como la pólvora; eso es cierto. Encontramos evidencia de religiones paganas que aún prosperaban en el siglo II. Todavía se erigían estatuas de Apolo y templos dedicados a la diosa Juno. Como en otros lugares, la nueva religión comenzó a manifestarse abiertamente después del edicto de Constantino en Milán en el año 313 d. C.

Las catacumbas cristianas son la evidencia arqueológica más antigua y destacada (que data al menos de los siglos III/IV), con sus características mesas de ágape. Algunas iglesias rupestres menos conocidas (por estar en manos privadas), como la de San Jorge en Fawwara, tienen rasgos romanos distintivos. Manifestaciones posteriores en el primer milenio son, entre otras, la basílica y el baptisterio bizantinos en Tas-Silġ, una presencia cristiana en el complejo de San Pawl Milqi (la bienvenida a San Pablo en maltés), la clara existencia de un obispo de Malta en el año 553 d. C., y las cuatro cartas dirigidas a los obispos de Malta por el papa San Gregorio Magno (592-603 d. C.).

Cuna del cristianismo y de la devoción mariana

Según la arraigada tradición maltesa, la devoción a María comenzó muy pronto en las islas, gracias a la predicación de San Pablo y San Lucas, quienes lo acompañaron. El Evangelio de Lucas, con su particular atención a María, ha dado gran importancia a esa tradición desde hace mucho tiempo.

De hecho, las numerosas capillas que se encuentran por todo el paisaje maltés son prueba de que Malta fue, desde sus inicios, un centro de devoción mariana inequívoca. Tras la declaración de Constantino de que el cristianismo era una religión aprobada y protegida por la ley romana (religio licita - edicto de Milán del año 313 d. C.), muchos templos neolíticos se convirtieron en iglesias dedicadas a Cristo y sus santos. Aquellas que estaban dedicadas a diosas fueron consagradas con alegría a la Santísima Virgen por una población que, muy probablemente —de nuevo, según la tradición oral—, ya ​​le era devota.

De hecho, una pequeña capilla dedicada a Nuestra Señora de las Nieves (Madonna tas-Silġ), construida en una colina con vistas al puerto bizantino de Marsaxlokk, es prueba de que Malta fue un centro de devoción mariana. Durante siglos, los marineros que utilizaban este puerto han dejado ofrendas quemadas a diversas diosas asociadas con los viajes marítimos, desde la fenicia Astarté hasta la cartaginesa Melqart, pasando por la romana Juno. En este punto, conviene recordar la política de la Iglesia, tras la declaración del emperador Constantino de que el cristianismo era religio licita, de convertir los templos paganos en iglesias dedicadas a Cristo y sus santos. Normalmente, los templos dedicados a diosas eran consagrados posteriormente a la Santísima Virgen.

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María prevalece sobre las diosas

En la colina de Tas-Silġ (una colina con una iglesia dedicada a Nuestra Señora de las Nieves; Silġ significa nieve en maltés) se alzaba un templo pagano neolítico dedicado a la diosa de la fertilidad (3000 a. C.). Los marineros fenicios habían construido un templo en honor a Astarté, reina de las estrellas y, por ende, de los viajes marítimos (c. 700 a. C.). Alrededor del 300 a. C., los romanos transformaron el templo púnico en un santuario de su diosa Juno, reina del cielo. En el siglo V d. C., durante los inicios del cristianismo, los bizantinos ortodoxos erigieron una basílica en el emplazamiento de Tas-Silġ.

Es un hecho histórico, probado por evidencia documental y arquitectónica irrefutable, que la devoción especial e intensa a la Santísima Virgen fue una de las características principales de la Iglesia y la sociedad cristianas ortodoxas. Durante la Primera Cruzada, el obispo Adhemar, legado papal, escribió que es casi imposible visitar una iglesia o monasterio bizantino y no encontrar un icono dedicado a la Theotokos. Por lo tanto, también es imposible que los bizantinos ortodoxos no trajeran consigo el culto mariano que había calado hondo en las almas de los habitantes y que nunca los ha abandonado.

De ello se deduce que es muy difícil no concluir que estaba dedicado a la Santísima Virgen María. Otros ejemplos, entre muchos, que dan testimonio de la antigüedad de la devoción mariana en el archipiélago son la Catedral de la Asunción de Gozo y las iglesias semitroglodíticas de Santa Elena en Bormla y de la Natividad de María en el Fuerte de San Angelo en Birgu.

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De la Dormición de María

La patrona de las Islas Maltesas, al igual que en Francia, es la Santísima Virgen María en su Asunción al Cielo. De hecho, el archipiélago está salpicado de parroquias, iglesias y capillas dedicadas a la Asunción; la Catedral de Gozo es la iglesia de mayor rango del archipiélago con esta advocación.

La vida devocional en las Islas Maltesas siempre ha otorgado especial importancia a la Asunción. Santa Marija Assunta (en maltés) siempre ha sido la fiesta más popular y fuente de devoción generalizada. Sin embargo, sus orígenes son difíciles de rastrear.

Existen varias fuentes documentadas que indican que la primera iglesia en el emplazamiento de la Catedral es anterior a ella por siglos. Posiblemente estaba dedicada a la Dormición de María, de la cual se derivó el título de la Asunción. Tanto en la cristiandad oriental como en la occidental, una de las devociones marianas más antiguas es la de la Dormición de la Virgen —su Asunción al Cielo— como premisa de su inminente glorificación. De hecho, varias fuentes apócrifas tempranas, como l Transitus Mariae o El fallecimiento de María, el escrito histórico más antiguo que se conserva sobre la Asunción, describen su muerte y sepultura en Jerusalén. Se cree que la más antigua de ellas, compuesta en el siglo II por Leucio Karinus, discípulo de Juan, se basa en un documento original de la época apostólica, y posiblemente fue escrita por el propio Evangelista.

El primer enclave espiritual donde hoy se alza la catedral fue un templo megalítico dedicado a la diosa romana Juno, consagrado por los cristianos. Es posible que Iċ-Ċittadella, que rodea la catedral, se convirtiera en un centro de actividad en la prehistoria temprana. Por lo tanto, no sería sorprendente que los primeros cristianos de Gozo dedicaran este templo a la Dormición de María. Esta es una tradición piadosa, pero de hecho está parcialmente demostrada por los restos arqueológicos de principios del período imperial, desenterrados en abundancia durante la construcción de la iglesia actual entre 1697 y 1711. Los restos de este antiguo templo aún se encuentran integrados en la estructura de la catedral actual, ¡y muchos objetos del templo se exhiben en el museo de la catedral!

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El pozo de Dios

En Bormla (o Burmula, derivado de Bir Mula, que significa Pozo del Señor) se encuentra una iglesia parcialmente troglodita, que data al menos del siglo VII. Bormla es una ciudad antigua en el sureste de Malta, también conocida como Città Cospicua (que significa ciudad conspicua). En esta iglesia, se conserva una inscripción en latín y una inscripción griega que antiguamente rodeaba el frontón, la cual ha sido destruida.

La iglesia sobrevivió al asedio otomano de 1565, pero sucumbió al paso del tiempo, siendo la Segunda Guerra Mundial su golpe de gracia. Sin embargo, la parte troglodita de la iglesia sobrevivió, concretamente el presbiterio y el ábside, y conserva una inscripción en latín parcialmente dañada que afirma la maternidad divina de la Virgen. Originalmente estaba dedicada a Santa Elena, madre del emperador Constantino, pero la advocación de la Natividad de la Virgen sugiere una nueva consagración mariana de la iglesia. No obstante, la iglesia preislámica conservó sus vínculos bizantinos helenios al adquirir una advocación mariana latina.

Afortunadamente, la inscripción griega quedó registrada en la obra Malta Illustrata (1772) de Gian Antonio Ċiantar. Recientemente, el profesor Stanley Fiorini estudió y reinterpretó la inscripción. Su reconstrucción es la siguiente (del griego al inglés):

“ Oh Tú, celestialmente sumamente providente y trascendentalmente bueno… {En el año 663}… Oh bendito y paciente [Dios], contempla [nuestros] actos de piedad en lugar de castigarnos – he sido exiliado como tú lo consideraste conveniente – vuelve un oído atento a mis súplicas para que podamos salir, en virtud de tu resurrección, podamos ser salvados [después de] la muerte” . [ Fiorini S. Reconstrucción de las inscripciones griegas y latinas en la iglesia de Santa Elena, Bormla. Melita Historica. Edición especial, 2020 ]

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Iglesias rupestres, fortalezas y más victorias marianas

Tras las murallas protectoras del Fuerte Saint Angelo, creció de forma constante una colonia de angevinos y, posteriormente, de nobleza aragonesa y siciliana, así como de marineros y mercaderes de toda la cristiandad. El Fuerte Saint Angelo llegó a ser conocido como Castrum Maris ("El Castillo sobre el Mar"). La colonia no tenía nombre oficial y simplemente se la llamaba The Burg (la ciudad), de ahí il Borgo del Castello en italiano e Il-Birgu en maltés. El castillo también servía como sede del Castellano (Guardián del Castillo), quien representaba al Virrey de Palermo, actuando como Gobernador de las islas y sirviendo como fortaleza del archipiélago maltés.

Si nos remontamos aún más en la historia del famoso castillo, una fuerte tradición sostiene que en su emplazamiento, durante los periodos fenicio y cartaginés, se erigió un templo dedicado a la diosa de las estrellas, Astarté (o Ashtaroth). Más tarde, con la llegada de los romanos, el templo cambió de manos y Juno, «Reina del Cielo», se convirtió en su patrona. Este templo romano está confirmado por el canónigo GM Farrugia, erudito e investigador de los orígenes y el desarrollo de Birgu. Cabe destacar que en el Fuerte de San Angelo se han encontrado bloques de sillería del período púnico y otros artefactos, lo que confirma su antigüedad.

Volviendo al propio Castillo, un inventario de 1274, conservado en el Archivo Estatal de Nápoles (escrito en latín; extracto de Malta nei documenti Angioni del R. Archivio di Napoli , de Vincenzo Laurenza, Edizioni dell'Archivio Storico di Malta, Roma 1935 – XIII, citado en 'The Phoenico-Graeco-Roman Temple and the Development of Fort Saint Angelo', Joseph Francis Darmanin, 1948), menciona dos iglesias dentro del Castillo. Una estaba dedicada a Santa María en la parte superior del Fuerte (Castro Interiore), mientras que la otra estaba dedicada a los Santos Ángeles, de ahí el nombre de Fuerte Saint Angelo, ubicada en un nivel inferior (Castro Esteriore), hoy dedicada a la Natividad de María.

La iglesia en el Castro Esteriore fue excavada en la roca utilizando técnicas troglodíticas. Según la tradición, fue fundada en el siglo XI. El inventario de 1274 también hace referencia a objetos ya considerados antiguos, lo que sugiere que datan al menos de los siglos XI o XII. Esta iglesia albergaba además un icono muy antiguo de la Santísima Virgen. El difunto Hugh Braun, una autoridad en arquitectura medieval, señaló una similitud entre esta capilla excavada en la roca y las de Mellieħa y la Gruta de San Pablo en Rabat. Además, algunos historiadores sostienen que una capilla excavada en la roca, similar a las primeras iglesias cristianas de Siria, como Petra y Palmira, es en sí misma prueba de su antigüedad.

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Por lo tanto, es muy probable que la primera iglesia rupestre cristiana de este lugar estuviera dedicada a María, excavada para consagrar el templo pagano dedicado a Juno que se encontraba cerca. Cabe destacar que esta iglesia representa el lugar de culto cristiano más antiguo que aún se utiliza en la zona del puerto. A lo largo de los siglos, la capilla del Castro Interiore estuvo dedicada a diversas advocaciones, pero probablemente durante la época de los Caballeros de San Juan Bautista (los Caballeros de Malta) estuvo dedicada a Santa Ana, madre de María.

Reflexiones finales

Como podemos ver, la devoción mariana en Malta se remonta a los orígenes del cristianismo, pero es tan ferviente que los malteses siempre están dispuestos a aceptar nuevas devociones que se desarrollan en otros países. Por ejemplo, es una de las curiosidades de la historia que la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario en Marsaxlokk, gracias a una efusión de gracia y providencia, fue abierta y consagrada solo un año después de la consagración de la Iglesia original de Nuestra Señora del Rosario en Pompeya, el 7 de mayo de 1891.

¡La iglesia de Marsaxlokk fue consagrada el 25 de septiembre de 1892! Se convirtió en parroquia el 11 de enero de 1897, y el primer bautismo tuvo lugar el 22 de noviembre de 1882, cuando la niña fue llamada Rosaria, en honor a Nuestra Señora del Rosario. El 8 de mayo de 2017, el arzobispo Charles Jude Scicluna elevó la parroquia a Santuario Mariano.