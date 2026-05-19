El Papa León XIV compara el uso de la IA con la parábola de los talentos

Depender demasiado de la Inteligencia Artificial puede resultar en la supresión de nuestros propios dones divinos, decidiendo enterrarlos en lugar de utilizarlos

El Papa León XIV ha estado observando atentamente cómo el mundo utiliza la Inteligencia Artificial (IA), y bajo su liderazgo, la Iglesia no se ha quedado de brazos cruzados. Al igual que el Papa Francisco, León XIV ha escrito con frecuencia sobre el tema e incluso ha creado una comisión en el Vaticano para estudiarlo.

Su primera encíclica profundizará aún más en la Inteligencia Artificial y sus consecuencias en el mundo.

Recientemente, el Papa León XIII se refirió a la Inteligencia Artificial en un mensaje con motivo del 60.º Día Mundial de las Comunicaciones Sociales, titulado "Preservando las voces y los rostros humanos". En él, se centra en cómo la IA se ha utilizado cada vez más para sustituir la creatividad humana.

Enterrando nuestros talentos

Si bien muchos en el mundo actual se entusiasman con la posibilidad de crear todo tipo de obras creativas con solo presionar un botón, el Papa León XIII nos advierte que esto podría no ser beneficioso para la humanidad. Explica cómo esto está alterando nuestra visión de los seres humanos y de las cosas que crean:

"En los últimos años, los sistemas de Inteligencia Artificial han tomado cada vez más el control de la producción de textos, música y videos. Esto pone en riesgo gran parte de la industria creativa humana, que podría ser desmantelada y reemplazada por la etiqueta de 'Impulsado por IA', convirtiendo a las personas en consumidoras pasivas de ideas sin sentido y productos anónimos, sin apego ni conexión. Mientras tanto, las obras maestras del genio humano en los campos de la música, el arte y la literatura se reducen a meros campos de entrenamiento para las máquinas".

YouTube es uno de los ejemplos más claros de este nuevo y audaz mundo, donde cada vez es más difícil saber si un video fue creado por un ser humano o si fue generado por Inteligencia Artificial.

Actualmente, personas de todo el mundo están creando largometrajes completos con IA, utilizando tecnología entrenada con películas que anteriormente fueron fruto del ingenio y la creatividad humana.

El Papa León no ve esto como un progreso, sino que cree que es un ejemplo de "enterrar" nuestros talentos, evocando la parábola de Jesús:

"Renunciar a la creatividad y entregar nuestras capacidades mentales e imaginación a las máquinas significaría enterrar los talentos que se nos han dado para crecer como individuos en relación con Dios y con los demás. Significaría ocultar nuestros rostros y silenciar nuestras voces".

El Papa León XIII se refiere a la parábola de Jesús en Mateo 25, 14-30, donde el amo dio talentos a sus siervos (el nombre que se le daba a una moneda en tiempos de Jesús), dinero que debían usar para administrar sus bienes e invertir para aumentar su riqueza. Un siervo, temiendo decepcionar al amo con malas decisiones, en lugar de usar el dinero, cava un hoyo y lo entierra.

El amo tiene las palabras más duras para aquel siervo: "Arrojad a ese siervo inútil a las tinieblas de afuera; allí los hombres llorarán y crujirán los dientes".

El Papa cree que, si bien la IA puede ser una herramienta útil en ocasiones, debemos tener cuidado al usarla, especialmente cuando queremos utilizarla para algo creativo, como escribir un ensayo, generar una obra de arte, componer música o crear un video.