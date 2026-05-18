Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Curiosidades
Viajes
Cultura e Historia
Historias que inspiran
separateurCreated with Sketch.

(VIDEO) El sacerdote que nadie imaginaba

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Guillermo Arévalo - publicado el 18/05/26
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
De boxeador y actor frustrado a sacerdote católico: la vida del padre que inspiró una de las historias de conversión más conocidas de los últimos años

La historia del Padre Stuart Long parece escrita para una película. Y, de hecho, terminó siéndolo. Antes de convertirse en sacerdote católico, Stu fue boxeador, actor aficionado, hombre de carácter explosivo y alguien muy alejado de la vida religiosa. Sin embargo, una serie de acontecimientos inesperados, incluyendo un accidente casi mortal y una enfermedad degenerativa, transformaron completamente su vida hasta llevarlo al sacerdocio.

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
conversionenfermedadiglesia catolicasacerdotevideo
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día