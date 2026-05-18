(VIDEO) El sacerdote que nadie imaginaba

De boxeador y actor frustrado a sacerdote católico: la vida del padre que inspiró una de las historias de conversión más conocidas de los últimos años

La historia del Padre Stuart Long parece escrita para una película. Y, de hecho, terminó siéndolo. Antes de convertirse en sacerdote católico, Stu fue boxeador, actor aficionado, hombre de carácter explosivo y alguien muy alejado de la vida religiosa. Sin embargo, una serie de acontecimientos inesperados, incluyendo un accidente casi mortal y una enfermedad degenerativa, transformaron completamente su vida hasta llevarlo al sacerdocio.