La primera encíclica de León XIV será presentada el 25 de mayo

La Oficina de Prensa de la Santa Sede anunció oficialmente el 18 de mayo de 2026 la publicación, el 25 de mayo, de la encíclica Magnifica Humanitas ("Magnífica Humanidad") del Papa León XIV. Este texto, muy esperado, se centrará en la atención a la persona humana en la era de la Inteligencia Artificial, según informó el Vaticano. El Papa León XIV participará personalmente en la presentación de este documento en el Vaticano.

El documento se presentará en el Salón del Sínodo el 25 de mayo a las 11:30 h, durante una conferencia organizada en presencia del propio Papa León XIV, quien será el último orador

El documento fue firmado el 15 de mayo por el Papa León XIV, exactamente 135 años después de que León XIII firmara la encíclica Rerum Novarum ("Sobre las novedades"), que estableció la doctrina social de la Iglesia ante el nuevo contexto económico creado por la Revolución Industrial del siglo XIX. Este nuevo documento papal da continuidad a dicha encíclica, reflexionando sobre los desafíos antropológicos y espirituales que plantea la actual revolución tecnológica.

El documento se presentará en el Salón del Sínodo el 25 de mayo a las 11:30 h, durante una conferencia organizada en presencia del propio Papa León XIV, quien será el último orador. Esta participación personal del pontífice en la presentación del documento constituye un hecho excepcional. Entre los demás oradores se encuentran los cardenales Pietro Parolin, Secretario de Estado de la Santa Sede, Víctor Manuel Fernández, Prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y Michael Czerny, Prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.