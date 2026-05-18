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La primera encíclica de León XIV será presentada el 25 de mayo

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Antoine Mekary | ALETEIA

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I.Media - publicado el 18/05/26
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El documento se presentará en el Salón del Sínodo el 25 de mayo a las 11:30 h, durante una conferencia organizada en presencia del propio Papa León XIV, quien será el último orador

La Oficina de Prensa de la Santa Sede anunció oficialmente el 18 de mayo de 2026 la publicación, el 25 de mayo, de la encíclica Magnifica Humanitas ("Magnífica Humanidad") del Papa León XIV. Este texto, muy esperado, se centrará en la atención a la persona humana en la era de la Inteligencia Artificial, según informó el Vaticano. El Papa León XIV participará personalmente en la presentación de este documento en el Vaticano.

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Tags:
enciclicainteligencia artificialpapa leon xiv
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