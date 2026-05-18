Arte contemporáneo que exalta a la Virgen María

La Madre de Jesús sigue inspirando grandes obras que pueden aumentar la devoción

¿Qué es lo que tienen tus ojos, Madrecita, tan llenos de luz? Porque al mirarlos se calma mi dolor… ¡En ti todo es amor!, cantó Ainhoa Arteta a la Virgen de los Desamparados el año 2023, centenario de su Coronación. La soprano española grabó en Valencia esta cantata compuesta por Rodolfo Bada, ganador del Intercontinental Music Awards 2025.

Los ojos, las manos, los brazos,… toda María de Nazaret sigue esperanzando a millones de personas e inspirando a artistas contemporáneos. Como el escritor mexicano Carlos Pellicer, cuya obra “se resuelve en una luminosa metáfora, en una interminable alabanza del mundo”, en palabras del nobel Octavio Paz.

¿Podría brotar la luz

de una perla nacida en la garganta de un pájaro?

¡Una perla nacida de un pájaro!

¿Podría levantarse la aurora

de los ojos de un ángel dormido

a la orilla de un lago olvidado?

¡La aurora en los ojos de un lago! ¿Podría entreabrirse de pronto un jardín

y quedarse mirando la dalia al jacinto

y el lirio a la rosa

y el nardo a la sombra de un lirio?

¡Un jardín como un ojo entreabierto y enorme, de pronto!

¿Podría la estrella que surge

del pecho sangrante del día

volar a través de un suspiro y posarse

en el hombro de un sueño hecho manto

que asila a cuantiosas criaturas que lloran?

¡Una estrella prendida en un manto que salva a los hombres! La luz de una perla nacida de un pájaro

y la aurora en los ojos de un ángel

y el jardín entreabierto y atónito

y la estrella en el manto de un sueño que salva a los hombres,

son apenas la voz que en el alma nos dice,

que mucho antes que el cielo y la tierra y el agua y el fuego

fue creada la Virgen María. Y la perla y el ave

y la aurora y el ángel

y el jardín y la estrella,

son la huella que deja a su paso la Virgen María.

En las artes plásticas, las representaciones de la Virgen María siguen expresando y alimentando la confianza en ella y en su hijo Jesucristo con lenguajes nuevos y antiguos.

Entre la selección de obras contemporáneas de la exposición Ella: María en el arte contemporáneo, se encuentra una original representación de la Anunciación en la que la artista Ana de Alvear aparece autorretratada como el arcángel san Gabriel.

La escena está coronada por una representación del Espíritu Santo en forma de paloma, y rodeada por dibujos de familiares y amigos a los que la pintora quería agradecer.

En el ámbito de la arquitectura, muchas iglesias se han dedicado a la Madre de Dios, y también casas, como una de las más visitadas de Barcelona: La Pedrera, inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial.

El arquitecto modernista Antonio Gaudí la pensó como un gran altar a la Virgen, con símbolos marianos e incluso elementos explícitos como el Ave María esculpido en la fachada.