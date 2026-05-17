(VIDEO) Pirotecnia en fiestas patronales, ¿bueno o malo?

Entre cultura popular, celebraciones religiosas y llamados a la seguridad, la Iglesia y las autoridades buscan equilibrio en una tradición profundamente arraigada

En muchas comunidades católicas, las fiestas patronales no se entienden sin campanas, música… y fuegos artificiales. La pirotecnia forma parte del paisaje religioso y cultural de numerosos países, especialmente en América Latina y España. Sin embargo, en años recientes también han aumentado las preguntas sobre sus riesgos, impacto ambiental, accidentes y afectaciones a personas y animales.

En Amatitán, Jalisco, el pasado jueves 14 de mayo se presentó una explosión causada por el uso de pirotecnia en una fiesta parroquial. El accidente causó la muerte de una mujer y dejó 13 personas heridas, 6 de ellas de gravedad.

Ante lo ocurrido, la Arquidiócesis de Guadalajara emitió el siguiente comunicado: