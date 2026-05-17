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León XIV: la Fiesta de la Ascensión simboliza la vida de Cristo como un “movimiento ascendente”

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Anioł Pański z papieżem Leonem

TIZIANA FABI | AFP

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I.Media - publicado el 17/05/26
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Durante la oración del Regina Caeli, el Papa León XIV llamó a cultivar "dentro de nosotros y a nuestro alrededor la vida divina que recibimos en el bautismo"

"Toda la vida de Cristo, a través de su humanidad, es un movimiento ascendente que abraza y abarca toda la realidad del mundo", afirmó el Papa León XIV durante la oración del Regina Cæli el domingo 17 de mayo de 2026. Si bien la Ascensión se celebró este jueves 14 de mayo en el Vaticano y otras naciones, el jefe de la Iglesia Católica adaptó su meditación al calendario litúrgico de Italia y países donde esta solemnidad se celebra este domingo (como es el caso de México).

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Tags:
ascensionpapa leon xiv
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