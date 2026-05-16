(VIDEO) La Ascensión de Jesús explicada de forma sencilla

La Iglesia Católica enseña que este acontecimiento no debe entenderse como un simple “viaje físico” hacia el cielo, sino como el regreso del Hijo al Padre y el inicio de una nueva forma de presencia entre los creyentes

La Ascensión de Jesús puede parecer una escena difícil de comprender: Cristo subiendo al cielo frente a sus discípulos, mientras una nube lo cubre. Sin embargo, para la Iglesia Católica este acontecimiento no es un “viaje lejano” ni una despedida definitiva, sino un momento central de la fe cristiana. ¿Qué significa realmente que Jesús ascendió al cielo? ¿Y por qué este misterio sigue teniendo sentido hoy?

Estas son algunas de las más bellas representaciones de la Ascensión: